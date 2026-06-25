Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, teve atuação decisiva na classificação do Equador pro mata-mata - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, teve atuação decisiva na classificação do Equador pro mata-mataWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 25/06/2026 18:59

Rio - O Equador fez história na Copa do Mundo de 2026. Com gol de Gonzalo Plata, do Flamengo, a seleção equatoriana venceu a Alemanha por 2 a 1, nesta quinta-feira (25), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e conquistou uma vitória inédita para classificar ao mata-mata. Angulo fez o outro gol dos equatorianos, enquanto Sané marcou para os alemães, que já estavam classificados.

Com o resultado, o Equador garantiu o terceiro lugar no Grupo E com quatro pontos e se classificou para o mata-mata. Já a Alemanha, por sua vez, entrou em campo classificada e com o primeiro lugar garantido, e encerra a participação na fase de grupos com seis pontos. Por fim, a Costa do Marfin avançou em segundo lugar com seis pontos após vencer a estreante Curaçao , que ficou em último com um.

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Mesmo já classificada, a Alemanha começou melhor e controlando as ações. Os alemães pressionaram o Equador no campo de defesa e a pressão alta rapidamente surtiu efeito. Logo no primeiro minuto, Pavlovic recebeu na área, driblou a marcação e serviu Wirtz. O camisa 17 encontrou Sané na área, que bateu no canto. No lance, o árbitro revisou um possível pé alto de Pavlovic, mas confirmou o gol.

Com o gol no início e o controle das ações, a Alemanha diminuiu o ritmo e pensou que conseguiria apenas administrar o jogo. O Equador, no entanto, aproveitou uma falha de Nmecha para empatar o jogo em Nova Jersey. Angulo bateu forte no canto de Neuer e deixou tudo igual. Depois do empate dos equatorianos, o jogo perdeu intensidade e não teve mais lances perigosos.

O jogo foi equilibrado na etapa final. A Alemanha tentou pressionar no início e, logo no primeiro lance, o árbitro marcou pênalti em Havertz. Porém, voltou atrás e marcou falta para o Equador na origem do lance. Apesar da pressão inicial, a seleção alemã não conseguiu transformar o volume em chances claras e, com isso, deixou os equatorianos sonhando com uma vaga no mata-mata.

O Equador se animou com o apoio da torcida, que lotou o Estádio da Nova Jersey. Enner Valencia criou a primeira grande chance de perigo em chute da entrada da área, mas Neuer defendeu. Depois, o goleiro alemão falhou após cobrança de escanteio de Kevin Rodrígueza, Gonzalo Plata se antecipou, fez o segundo gol dos equatorianos e foi decisivo para a classificação.