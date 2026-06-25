Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, teve atuação decisiva na classificação do Equador pro mata-mataWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Gonzalo Plata marca, Equador vence a Alemanha e vai ao mata-mata da Copa do Mundo
Equatorianos avança como um dos melhores terceiros, enquanto os alemães já estavam classificados e com a liderança garantida
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No outro jogo do grupo, Holanda venceu a Tunísia e confirmou a primeira posição
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Atacante do Flamengo selou a vaga equatoriana no mata-mata da Copa do Mundo
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