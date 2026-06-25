Pépé, no centro da imagem, marcou os dois gols da Costa do Marfim - Reprodução / CazéTV

Pépé, no centro da imagem, marcou os dois gols da Costa do MarfimReprodução / CazéTV

Publicado 25/06/2026 18:58

A Costa do Marfim venceu o Curaçao por 2 a 0 nesta quinta-feira (25), no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em jogo da última rodada do grupo E da Copa do Mundo e garantiu a vaga na segunda fase da competição pela primeira vez em sua história. A partida foi controlada pela seleção africana, que chegou ao resultado com dois gols de Pépé, ex-jogador do Arsenal.

Agora, os "Elefantes" enfrentarão o segundo colocado do grupo I no mata-mata. O posto ficará com França ou Noruega, que se enfrentam nesta sexta-feira (26). No momento, os noruegueses estão na vice-liderança desta chave. Já o time do Caribe está eliminado, na lanterna do grupo.

O jogo





Mesmo após a pausa de hidratação, a Costa do Marfim seguiu girando a bola na frente da defesa do Curaçao, buscando formas de penetrar a linha de cinco defensores do adversário, enquanto a seleção caribenha tentava chutes de fora da área. Aos 37 minutos, Chong quase empatou para o Curaçao finalizando de longe. Depois, Leandro Bacuna fez boa jogada pela esquerda e chutou, mas a bola foi na rede pelo lado de fora. O time do treinador Dick Advocaat tentou seguir em cima e melhorou na reta final do primeiro tempo.



LEIA MAIS: Técnico da Holanda garante 'não ter medo' de pegar o Brasil na Copa do Mundo A Costa do Marfim abriu o marcador logo aos seis minutos. Diomandé perdeu a bola na ponta-esquerda, mas conseguiu recuperá-la e tocar rapidamente para Pépé empurrar ao fundo das redes. Após tomar a frente no placar, a equipe do técnico Emerse Faé seguiu em cima, com Diallo chutando para fora. Então, Curaçao tentou se recuperar e levou perigo com finalização de Gaari da intermediária, mas foram os africanos que continuaram com a posse de bola e pisando na área adversária.Mesmo após a pausa de hidratação, a Costa do Marfim seguiu girando a bola na frente da defesa do Curaçao, buscando formas de penetrar a linha de cinco defensores do adversário, enquanto a seleção caribenha tentava chutes de fora da área. Aos 37 minutos, Chong quase empatou para o Curaçao finalizando de longe. Depois, Leandro Bacuna fez boa jogada pela esquerda e chutou, mas a bola foi na rede pelo lado de fora. O time do treinador Dick Advocaat tentou seguir em cima e melhorou na reta final do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, a Costa do Marfim seguiu em cima. Aos sete minutos, Kessié recebeu na entrada da área, dominou e arriscou o chute, mas a bola desviou e passou com perigo à esquerda do gol de Eloy Room. O Curaçao respondeu com chute perigoso de Floranus, que passou por cima do travessão. Até que aos 18 minutos, Sangaré encontrou grande passe para Pépé ampliar o placar.

Aos 28 minutos, Chong conduziu a bola pelo meio e mesmo marcado, conseguiu chutar, mas Fofana fez a defesa em dois tempos. Depois, Diakité, da Costa do Marfim, conseguiu fazer um grande drible no ataque, mas a zaga do Curaçao conseguiu afastar. Já aos 43 minutos, Wahi recebeu ótimo passe na área e chutou para defesa do goleiro Eloy Room. O time caribenho ainda teve novas chegadas ao ataque nos acréscimos.