O atacante Ousmane Dembélé foi o grande destaque na vitória da França por 4 a 1 sobre a Noruega pela Copa do Mundo nesta sexta-feira (26), após marcar três gols ainda no primeiro tempo do confronto. Em entrevista após o duelo, o jogador destacou a importância de manter o foco para as próximas partidas do Mundial e o entrosamento com os jogadores de frente dos 'Bleus'.
"Era um jogo importante para terminar em primeiro no grupo. Queremos vencer todas as partidas e vamos manter o foco, porque o que vem pela frente será ainda mais difícil. Há jogadores de muita qualidade em campo e também no banco. E, com a comunicação entre os atacantes da seleção francesa, tudo fica mais fácil. Nós nos entendemos melhor, e isso é muito positivo. Precisamos continuar assim", disse, ao veículo francês 'M6'.
Já na zona mista, apesar dos três gols, Dembélé foi econômico quanto à sua atuação, mencionou outras partidas onde considerou ter ajudado mais e pregou concentração para o restante do torneio.
"Estou feliz, é um momento único e importante para mim. Minha atuação foi boa, mas preferi a partida contra o Senegal ou contra a Irlanda do Norte. Acho que fui muito mais influente nesses jogos. Agora, é preciso manter a concentração, porque coisas importantes estão por vir."
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