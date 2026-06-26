Dembélé marcou três gols na partida contra a Noruega - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Dembélé marcou três gols na partida contra a NoruegaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 26/06/2026 19:44





LEIA MAIS: Senegal goleia Iraque e mantém esperança por classificação na Copa "Era um jogo importante para terminar em primeiro no grupo. Queremos vencer todas as partidas e vamos manter o foco, porque o que vem pela frente será ainda mais difícil. Há jogadores de muita qualidade em campo e também no banco. E, com a comunicação entre os atacantes da seleção francesa, tudo fica mais fácil. Nós nos entendemos melhor, e isso é muito positivo. Precisamos continuar assim", disse, ao veículo francês 'M6'.

Já na zona mista, apesar dos três gols, Dembélé foi econômico quanto à sua atuação, mencionou outras partidas onde considerou ter ajudado mais e pregou concentração para o restante do torneio.



"Estou feliz, é um momento único e importante para mim. Minha atuação foi boa, mas preferi a partida contra o Senegal ou contra a Irlanda do Norte. Acho que fui muito mais influente nesses jogos. Agora, é preciso manter a concentração, porque coisas importantes estão por vir."