Dembélé marcou três gols na partida contra a Noruega - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Dembélé marcou três gols na partida contra a NoruegaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 26/06/2026 17:59

A França venceu a Noruega por 4 a 1 na tarde desta sexta-feira (26), em Boston, pela última rodada do grupo I da Copa do Mundo. O grande destaque da partida foi Ousmane Dembélé, que marcou três gols, garantindo a vitória dos franceses e a primeira colocação da chave. Já os noruegueses permaneceram na segunda posição, vão enfrentar a Costa do Marfim na próxima fase e podem ser os adversários do Brasil nas oitavas de final, caso a Seleção passe do Japão.

O auxiliar Guy Stéphan comandou a goleada dos 'Bleus' devido à ausência do técnico Didier Deschamps, que viajou à França por causa do falecimento de sua mãe. O time controlou a maior parte confronto contra os reservas da equipe nórdica - o treinador Ståle Solbakken decidiu poupar os atletas titulares, deixando jogadores como Haaland e Odeegard no banco.

No outro jogo do grupo, o Senegal venceu o Iraque por 5 a 0 e garantiu o terceiro lugar, enquanto os iraquianos terminaram o Mundial eliminados, com três derrotas em três jogos.

fotogaleria

O jogo

A partida começou com uma grande chance de Mbappé: com apenas 24 segundos, ele recebeu a bola, avançou e chutou no travessão. A França seguiu pressionando e, em lance de ataque aos quatro minutos, a bola sobrou para Koné finalizar para boa defesa do goleiro Selvik. Depois, aos seis minutos, Mbappé deu grande passe para Dembélé cortar a marcação e mandar para o fundo das redes. A Noruega tentou responder com Larsen chutando rasteiro, mas Maignan defendeu com tranquilidade. Na sequência, aos 13 minutos, o jogador norueguês ganhou de Upamecano na área, mas mandou por cima do gol.



Aos 16 minutos, Doué achou grande passe para Mbappé invadir a área. O camisa 7 cortou para a direita e finalizou, exigindo ótima defesa de Selvik. Logo depois, em jogada semelhante ao primeiro gol, Mbappé, mesmo puxado pela camisa, tocou na direita para Dembélé cortar e chutar, ampliando o marcador. Então, os noruegueses diminuíram com Aasgaard fazendo grande drible de corpo e finalizando de dentro da área.



Aos 30 minutos, Dembélé chegou ao hat-trick. O melhor do mundo em 2025 dominou a bola dentro da área e foi cercado, mas a marcação não impediu o jogador de fazer seu terceiro gol na partida. Logo depois, foi a vez de Tchouaméni receber na frente da área, mas ele finalizou por cima do travessão. A França quase ampliou com Doué aproveitando uma trapalhada da defesa norueguesa, mas Selvik saiu para evitar o gol. Nos acréscimos, Olise ainda arriscou da intermediária, mas a bola subiu muito.

A segunda etapa começou com um pênalti em cima de Oscar Bobb, cometido por Theo Hernández, logo aos três minutos, mas Maignan defendeu. A Noruega tentou manter a posse de bola, mas minutos depois, em contra-ataque, Doué lançou Mbappé e Selvik saiu do gol para impedir o quarto. Na sequência, aos 11 minutos, o craque francês chutou de fora da área buscando o ângulo, e a bola foi para fora.

Já aos 15 minutos, Olise cobrou falta na área e Lacroix mandou à direita do gol. Na sequência, Bobb tentou finalização dentro da área, mas o chute foi travado pela marcação francesa e sobrou para o goleiro. Logo depois da parada de hidratação, o time de Ståle Solbakken se aproveitou de saída de bola errada do adversário e Bobb recebeu novamente perto da pequena área aos 26 minutos, mas Maignan defendeu.

A Noruega continuou tentando rodar mais a bola para diminuir a diferença. Aos 32 minutos, a defesa francesa afastou uma bola, e Berg arriscou o chute, mas ele parou nos jogadores dos Bleus. Então, Barcola partiu pela ponta-esquerda, chegou à linha de fundo e chutou para Selvik defender. Aos 41 minutos, em novo vacilo na saída de bola da França, Aursnes finalizou por cima do gol. Nos acréscimos, Theo Hernández, de longe, mandou para fora, mas no último lance, Barcola cruzou na cabeça de Doué, para fechar o placar.