Comemoração dos jogadores da seleção espahola - Divulgação / X @SEFutbol

Comemoração dos jogadores da seleção espaholaDivulgação / X @SEFutbol

Publicado 26/06/2026 23:03 | Atualizado 27/06/2026 02:13

México - O Uruguai está eliminado da Copa do Mundo de 2026. A equipe de Marcelo Bielsa se despediu do torneio ao perder para a Espanha por 1 a 0 no Estádio Akron, nesta sexta-feira (26). Já a Fúria avançou ao mata-mata como líder do Grupo H. Baena contou com um frango do goleiro Muslera para anotar o único gol do jogo. Nos acréscimos do segundo tempo, Canobbio, da seleção uruguaia, foi expulso.

A Celeste somou apenas dois pontos e ficou em terceiro no Grupo H. Já a Espanha somou sete e confirmou a primeira posição. Na próxima fase, a Fúria enfrentará o segundo colocado do Grupo J.

O jogo

A Espanha teve mais posse de bola ao longo do primeiro tempo, porém, no geral, mostrou pouca inspiração. O Uruguai, por sua vez, conseguiu crescer após a parada para hidratação, mas sem eficácia.

O divisor de águas na primeira etapa foi o frango de Muslera. Baena recebeu a bola na área e finalizou. O goleiro estava inteiro no lance, mas aceitou. Assim, a Espanha abriu o placar aos 42 minutos.

No retorno do intervalo, Rochet entrou na vaga de Muslera. Após a partida, o técnico explicou que foi uma decisão do próprio goleiro.

De toda forma, o nível do jogo seguiu baixo. O Uruguai tentava ir para cima em busca do empate para se manter vivo na Copa do Mundo, mas fazia muito pouco para mexer no placar.

A Espanha, por sua vez, também fazia pouco, mas teve a melhor chance antes da pausa para a hidratação. Dani Olmo recebeu a bola dentro da área e estava completamente livre da marcação. No entanto, pegou mal e mandou para fora.

O Uruguai até lutou pelo empate para avançar na Copa do Mundo, mas fez muito pouco e não teve sucesso. Nos acréscimos, Canobbio ainda foi expulso após uma entrada dura no adversário.