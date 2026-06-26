Comemoração dos jogadores da seleção espaholaDivulgação / X @SEFutbol
Espanha conta com falha de Muslera e vence Uruguai, que está eliminado
Já a seleção espanhola avançou ao mata-mata da Copa do Mundo como líder do Grupo H
Bélgica bate Nova Zelândia e vai ao mata-mata; Egito avança em segundo
Irã pressionou na reta final e chegou a anotar o gol da virada, mas o impedimento foi assinalado após revisão do VAR
Técnico da Colômbia revela estratégia para neutralizar CR7
Jogo contra Portugal vale a liderança do Grupo K
Vini Jr recebe homenagem da CBF por alcançar marca com a Seleção
Atacante ganhou um troféu da entidade
Inglaterra, Portugal e mais seleções garantem vaga no mata-mata da Copa
Gana, Egito e Paraguai também estão classificados
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Já a seleção espanhola avançou ao mata-mata da Copa do Mundo como líder do Grupo H
Cabo Verde empata com a Arábia Saudita e conquista classificação histórica na Copa
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