Partida entre Inglaterra e Croacia, válida pela primeira rodada do Grupo LWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
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Partida entre Inglaterra e Croacia, válida pela primeira rodada do Grupo LWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Inglaterra, Portugal e mais seleções garantem vaga no mata-mata da Copa
Gana, Egito e Paraguai também estão classificados
Espanha conta com falha de Muslera e vence Uruguai, que está eliminado
Já a seleção espanhola avançou ao mata-mata da Copa do Mundo como líder do Grupo H
Cabo Verde empata com a Arábia Saudita e conquista classificação histórica na Copa
Estreantes em Mundiais, cabo-verdianos vão enfrentar a Argentina na próxima fase
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Camisa 10 será poupado do jogo contra a Jordânia
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