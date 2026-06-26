Vitória da França na Copa do Mundo repercutiu nas redes sociais - Reprodução / X

Vitória da França na Copa do Mundo repercutiu nas redes sociaisReprodução / X

Publicado 26/06/2026 19:56 | Atualizado 26/06/2026 20:31

4 a 1 sobre a Noruega, nesta sexta-feira (26), pela Copa do Mundo, movimentou as redes sociais. Com três gols de Dembélé ainda no primeiro tempo, muitos torcedores classificaram os 'Bleus' como os grandes favoritos ao título e destacaram a superioridade da equipe em relação aos demais concorrentes. Estados Unidos - A goleada da França porsobre a Noruega, nesta sexta-feira (26), pela Copa do Mundo, movimentou as redes sociais. Com três gols de Dembélé ainda no primeiro tempo, muitos torcedores classificaram os 'Bleus' como os grandes favoritos ao título e destacaram a superioridade da equipe em relação aos demais concorrentes.

Entre os comentários, internautas compararam a atual geração francesa ao estrelado Brasil de 2006, mas destacaram a maior consistência dos europeus. Também houve quem comemorasse a definição da chave, que deixou França e Brasil em lados opostos do mata-mata.



Apesar dos elogios ao poder ofensivo, parte da repercussão foi mais cautelosa. Alguns usuários comentaram sobre as dificuldades defensivas apresentadas pela seleção de Didier Deschamps e lembraram que a Noruega atuou com uma equipe alternativa, deixando nomes como Haaland e Odegaard no banco.

Veja a repercussão nas redes:

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*Sob supervisão de Rodrigo Souza