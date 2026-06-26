Senegal goleou o Iraque pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo - AFP

Senegal goleou o Iraque pela última rodada da fase de grupos da Copa do MundoAFP

Publicado 26/06/2026 18:04

Rio - Senegal ainda sonha com a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo. Em um jogo de ataque contra defesa, os senegaleses tiveram uma atuação avassaladora no segundo tempo e golearam o Iraque por 5 a 0, nesta sexta-feira (26), em Toronto, no Canadá, pela última rodada da fase de grupos. Pape Gueye, duas vezes, Ismaïla Sarr, Abdoulaye Seck e Iliman Ndiaye marcaram os gols.

Com a vitória, Senegal garantiu o terceiro lugar com três pontos e entrou na zona de classificação entre os melhores terceiros colocados, mas ainda precisa aguardar o término da rodada. Já a França liderou o Grupo I com nove pontos, seguido da Noruega em segundo, com seis. O Iraque, por sua vez, ficou na lanterna, sem pontos, com 11 gols sofridos e apenas um marcado.

Senegal confirmou o favoritismo desde o início da partida. A seleção senegalesa teve amplo domínio das ações e controlou o jogo até o fim. O time africano saiu na frente logo aos três minutos com cabeceio do zagueiro Abdoulaye Seck após cobrança de escanteio. Pouco depois, aos 12, o jogo ficou ainda mais confortável para os senegaleses por causa da expulsão zagueiro Rebin Sulaka, do Iraque.

Em superioridade numérica e com vantagem no placar, Senegal controlou as ações, mas diminuiu o ritmo. Com isso, o jogo ficou morno. A seleção africana, no entanto, mudou a postura no segundo tempo. Precisando de saldo, os senegaleses ampliaram a vantagem aos 10 minutos com Ismaïla Sarr, que se antecipou à marcação após passe de Camara.

Empolgados com o gol no início da etapa final, Senegal aumentou o ritmo e transformou a vitória em goleada. Pape Gueye, que entrou aos 13 minutos, fez o terceiro dos senegaleses no mesmo minuto, logo em sua primeira participação no jogo. Depois, o camisa 26 marcou mais uma vez, aos 25 minutos. Mané quase fez o quinto, mas acertou a trave. Por fim, Iliman Ndiaye fechou o placar: 5 a 0.