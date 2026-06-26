Hervé Renard, atual técnico da Tunísia - Divulgação / Tunísia

Hervé Renard, atual técnico da TunísiaDivulgação / Tunísia

Publicado 26/06/2026 18:53

Rio - O técnico francês Hervé Renard não esclareceu se continuará no comando da seleção da Tunísia após o fiasco na Copa do Mundo de 2026. O treinador, no entanto, disse não se arrepender de ter assumido o cargo no meio do torneio. A Tunísia encerrou sua campanha desastrosa com uma derrota por 3 a 1 para a Holanda nesta quinta-feira (25).

"Não estivemos à altura do nível exigido para esta Copa do Mundo, isso é evidente", disse Renard, que assumiu o comando da equipe às pressas após a demissão repentina de Sabri Lamouchi, após a primeira derrota.

Além das derrotas para Suécia (5 a 1) e pelo Japão (4 a 0), a Tunísia também perdeu para a Holanda por 3 a 1. A Tunísia, que garantiu a vaga no Mundial com uma campanha tranquila nas eliminatórias africanas, terminou em último lugar no Grupo F, sem pontos e com um saldo de dois gols marcados e 12 sofridos.

"É um grande torneio, com equipes muito boas, especialmente neste grupo", disse o técnico que já rodou o mundo, antes de evitar se comprometer quanto aos seus planos para o futuro.

"A federação me chamou para uma missão muito curta", ressaltou. "Chegamos a um acordo e, em vez de ficar no sofá assistindo a esse evento incrível de longe, pensei: 'Não tenho nada a perder'. Agora, a federação tunisiana precisa se reunir e analisar tudo", afirmou.

*Sob a supervisão de Rodrigo Souza