Hervé Renard, atual técnico da TunísiaDivulgação / Tunísia
Técnico da Tunísia evita definir futuro após eliminação na Copa
Hervé Renard afirma que não se arrepende de ter assumido a seleção durante o torneio
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Dembélé marca o segundo hat-trick mais rápido da história das Copas
Além disso, o atacante também se tornou o quarto francês a marcar três gols em um jogo de Mundial
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Dembélé foi o grande destaque da partida, com três gols marcados no primeiro tempo
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Treinador tem contrato até o fim da Copa do Mundo, mas definição sobre o futuro deve ocorrer apenas após o torneio
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