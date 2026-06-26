Argentino Mauricio Pochettino é o técnico dos Estados Unidos - Reprodução / Instagram

Argentino Mauricio Pochettino é o técnico dos Estados UnidosReprodução / Instagram

Publicado 26/06/2026 17:33 | Atualizado 26/06/2026 18:03

Rio - A seleção dos Estados Unidos planeja contar com Mauricio Pochettino após a Copa do Mundo. De acordo com o portal norte-americano "The Athletic", a Federação de Futebol dos Estados Unidos pretende enviar uma proposta de renovação para o treinador de 54 anos.

Mauricio Pochettino tem contrato válido até o fim do Mundial, que termina em 19 de julho. A boa campanha do treinador na competição vem chamando a atenção de clubes do futebol europeu, que já fizeram sondagens pelo comandante da seleção americana.

Apesar do interesse da Federação de Futebol dos Estados Unidos em renovar com o treinador, seu futuro segue indefinido. Pochettino está focado apenas na Copa do Mundo, e a definição sobre um novo contrato deve acontecer somente após o fim da competição.

A seleção dos Estados Unidos garantiu a liderança do Grupo D da Copa do Mundo, com seis pontos, somando duas vitórias e uma derrota. A equipe já conhece seu adversário na próxima fase: a Bósnia e Herzegovina. O duelo será na próxima quarta-feira (1), às 21h (de Brasília), em São Francisco, nos Estados Unidos.

*Matéria sob supervisão de Rodrigo Souza