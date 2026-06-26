Argentino Mauricio Pochettino é o técnico dos Estados UnidosReprodução / Instagram
Estados Unidos preparam proposta para renovar com Pochettino
Treinador tem contrato até o fim da Copa do Mundo, mas definição sobre o futuro deve ocorrer apenas após o torneio
França vence Noruega, que entra no caminho do Brasil na Copa do Mundo
Dembélé foi o grande destaque da partida, com três gols marcados no primeiro tempo
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Titular contra a Escócia, atacante do Bournemouth destaca importância da evolução no clube inglês até a Copa
Gabriel Magalhães atinge maior marca de duelos ganhos pelo Brasil desde 1966
Zagueiro foi um dos destaques da vitória sobre a Escócia
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