Bastian Schweinsteiger está trabalhando na emissora alemã ADP durante a Copa do MundoReprodução / Instagram
Ídolo alemão rebate acusação de racismo feita por técnico da Copa
Treinador da Costa do Marfim criticou Bastian Schweinsteiger após ex-jogador dizer que futebol africano é 'selvagem'
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