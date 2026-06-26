Bastian Schweinsteiger está trabalhando na emissora alemã ADP durante a Copa do Mundo - Reprodução / Instagram

Bastian Schweinsteiger está trabalhando na emissora alemã ADP durante a Copa do MundoReprodução / Instagram

Publicado 26/06/2026 16:54

O ex-jogador alemão Bastian Schweinsteiger, campeão mundial em 2014, se defendeu das acusações do técnico da Costa do Marfim, Emerse Faé, de que teria feito declarações racistas ao classificar equipes africanas como "selvagens" e "não tão marcadas pela tática". O ex-meia afirmou que estava fazendo uma análise sobre futebol.

"Eu estava falando de futebol, não de pessoas. Esta é uma análise de futebol. Nada mais, nada menos. Eu absolutamente não tive a intenção de ofender ninguém", disse, em comunicado enviado à emissora alemã ADP, onde está trabalhando durante o Mundial.

Na coletiva de imprensa após a vitória da Costa do Marfim por 2 a 0 sobre o Curaçao nesta quinta-feira (25), resultado que classificou a seleção africana ao mata-mata da Copa pela primeira vez, Emerse Faé falou sobre as falas de Schweinsteiger.

"Quando ouvi os comentários, fiquei muito decepcionado. Por conhecer o futebol como ele conhece, acho estranho fazer comentários desta índole. Alguém pode até dizer que o comentário pode soar como racista. Não estou de acordo com ele, absolutamente. Não tenho nenhuma outra solução a não ser aceitar o que ele disse. Não tenho como mudar sua opinião e seu comentário. Vamos mostrar que a África não tem a ver com aspecto físico, e sim com muitos outros aspectos técnicos e táticos também", destacou.