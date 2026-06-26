Técnico Hajime Moriyasu vê Japão, em condições de brigar com o Brasil por vaga nas oitavas da Copa do Mundo Ina Fassbender / AFP
Técnico do Japão quer conversa com Zico antes de pegar Brasil: 'Herói'
Hajime Moriyasu exalta seleção brasileira, mas vê japoneses mais fortes do que em outros encontros
Espanha conta com falha de Muslera e vence Uruguai, que está eliminado
Já a seleção espanhola avançou ao mata-mata da Copa do Mundo como líder do Grupo H
Cabo Verde empata com a Arábia Saudita e conquista classificação histórica na Copa
Estreantes em Mundiais, cabo-verdianos vão enfrentar a Argentina na próxima fase
Scaloni confirma Messi no banco, mas faz mistério sobre escalação da Argentina
Camisa 10 será poupado do jogo contra a Jordânia
Técnico de Portugal elogia Colômbia na véspera de decisão pela liderança
Confronto definirá o líder do Grupo K na Copa do Mundo
Goleada da França agita web e levanta debate sobre favoritismo na Copa
Atuação dos 'Bleus' gerou elogios e questionamentos entre internautas
Dembélé exalta vitória, mas prega foco: 'Precisamos continuar assim'
Atacante foi decisivo ao marcar três gols no jogo contra a Noruega nesta sexta-feira (26)
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