Técnico Hajime Moriyasu vê Japão, em condições de brigar com o Brasil por vaga nas oitavas da Copa do Mundo - Ina Fassbender / AFP

Técnico Hajime Moriyasu vê Japão, em condições de brigar com o Brasil por vaga nas oitavas da Copa do Mundo Ina Fassbender / AFP

Publicado 26/06/2026 14:04

virou ídolo de muitos, inclusive do técnico Hajime Moriyasu.

Com o Japão definido como adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo , a primeira com mata-mata, Zico já virou assunto. O ídolo do Flamengo e grande responsável pela evolução do futebol japonês, na década de 90,

O comandante da seleção asiática revelou o desejo de conversar com o Galinho de Quintino e pegar algumas dicas para enfrentar a seleção brasileira. E não escondeu a admiração por ele.



"Zico nos conduziu a poder competir na Copa. Ofereceu muito ao Japão. Espero que eu também possa fazer isso e tomara que eu possa falar com Zico antes do jogo com o Brasil", disse Moriyasu em coletiva de imprensa após o empate em 1 a 1 com a Suécia.



"Ele contribuiu desde o momento em que tínhamos somente a liga Japan Soccer League. Jogou no Kashima Antlers e contribuiu com o futebol no Japão. Ele foi meu herói. Pudemos vê-lo e tem uma enorme contribuição no desenvolvimento da J-League".

Confiança para Brasil x Japão pela Copa

O técnico do Japão também avaliou e não cansou de elogiar o Brasil. Ainda assim, vê o cenário atual diferente de outras épocas, quando havia uma grande diferença entre as duas equipes.



"Eles são perfeitos, mas acreditamos que temos chance de vencer e avançar para a próxima fase. Esperamos perseguir essa oportunidade e vamos nos preparar totalmente para isso", avaliou.



E um dos motivos da confiança está no último encontro entre os dois, em amistoso no ano passado. Já sob o comando de Carlo Ancelotti, a seleção brasileira perdeu por 3 a 2 para os japoneses.



"No último amistoso, nós provamos ao Brasil que não somos fracos. Isso, por si só, é um grande avanço para nós. O Brasil é um time de elite no mundo, temos respeito. Esperamos ter oportunidade de vencer", concluiu.