Roberto Martínez, técnico da seleção portuguesa - AFP

Roberto Martínez, técnico da seleção portuguesaAFP

Publicado 26/06/2026 20:00 | Atualizado 26/06/2026 20:02

Rio - Na véspera do confronto direto pela liderança do Grupo K, o técnico Roberto Martínez, de Portugal, elogiou a Colômbia. O treinador da seleção portuguesa prevê um desafio devido à qualidade da equipe colombiana e ao fato de que os torcedores colombianos serão maioria em Miami.

"O foco é respeitar muito a Colômbia, que é um desafio diferente, um nível tático dos jogos que tivemos anteriormente (...) Também é um bom desafio para nós, poder ser nós mesmos nesse ambiente e controlar as emoções", disse o técnico Roberto Martínez.

A Colômbia chega para a partida na liderança da chave, com seis pontos, após as vitórias sobre Uzbequistão (3 a 1) e República Democrática do Congo (1 a 0). Portugal, por sua vez, é o segundo após um empate decepcionante na estreia contra a equipe africana (1 a 1) e uma goleada sobre os uzbeques (5 a 0).

"É uma equipe muito completa, com qualidade entrelinhas, aproveita o espaço, mas não precisa da bola para criar perigo. Tem qualidade na transição com jogadores como Suárez e Luis Díaz, rápidos e com capacidade de chegar ao último terço", destacou Martínez.

Quanto à necessidade de terminar em primeiro ou segundo lugar no grupo, Martínez descartou fazer cálculos para o jogo contra a Colômbia. Na fase de 16-avos de final da Copa, o segundo colocado do Grupo K jogará contra quem avançar na segunda posição do Grupo L, com risco de ser Inglaterra, Gana ou Croácia.

"Em um torneio como o Mundial não há caminho certo, não há posição certa. O que é importante é chegar ao melhor nível, e provavelmente isso só se consegue depois de ganhar o jogo", opinou.