Roberto Martínez, técnico da seleção portuguesaAFP
Técnico de Portugal elogia Colômbia na véspera de decisão pela liderança
Confronto definirá o líder do Grupo K na Copa do Mundo
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Goleada da França agita Web e levanta debate sobre favoritismo na Copa
Atuação dos 'Bleus' gerou elogios e questionamentos entre internautas
Dembélé exalta vitória, mas prega foco: 'Precisamos continuar assim'
Atacante foi decisivo ao marcar três gols no jogo contra a Noruega nesta sexta-feira (26)
Jogos da Copa homenageiam vítimas dos terremotos na Venezuela
França x Noruega e Senegal x Iraque começaram com um minuto de silêncio; terremotos já deixaram 920 mortos.
Técnico da Tunísia evita definir futuro após eliminação na Copa
Hervé Renard afirma que não se arrepende de ter assumido a seleção durante o torneio
Dembélé marca o segundo hat-trick mais rápido da história das Copas
Além disso, o atacante também se tornou o quarto francês a marcar três gols em um jogo de Mundial
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