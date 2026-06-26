Dembélé foi o destaque da partida contra a NoruegaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

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Gabriel Salotti
O atacante Ousmane Dembélé marcou três gols na vitória da França por 4 a 1 sobre a Noruega nesta sexta-feira (26), pela Copa do Mundo, em apenas 32 minutos de partida. Com isso, o jogador se tornou o segundo mais rápido a marcar um hat-trick na história do Mundial, perdendo apenas para Probst, na Áustria, que chegou ao número em 24 minutos, contra a Tchéquia, em 1954.

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O atleta francês deixou para trás grandes nomes, como o inglês Gary Lineker, que balançou as redes três vezes em 35 minutos na Copa de 1986, contra a Polônia, e o alemão Gerd Muller, que atingiu o feito em 38 minutos no Mundial de 1970, contra a Bulgária.

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Além disso, Dembelé também atingiu outro grande feito. Ele se tornou o quarto jogador da história da seleção francesa a marcar um hat-trick em Mundial. Antes, apenas Just Fontaine, nos jogos contra o Paraguai e Alemanha Ocidental, em 1958, e Mbappé, na final contra a Argentina em 2022, haviam conseguido atingir o feito.