Dembélé foi o destaque da partida contra a NoruegaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
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Dembélé foi o destaque da partida contra a NoruegaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
Dembélé marca o segundo hat-trick mais rápido da história das Copas
Além disso, o atacante também se tornou o quarto francês a marcar três gols em um jogo de Mundial
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Dembélé foi o grande destaque da partida, com três gols marcados no primeiro tempo
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