Dembélé foi o destaque da partida contra a Noruega - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Dembélé foi o destaque da partida contra a NoruegaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 26/06/2026 18:35 | Atualizado 26/06/2026 18:36





LEIA MAIS: Confira a tabela da Copa do Mundo O atleta francês deixou para trás grandes nomes, como o inglês Gary Lineker, que balançou as redes três vezes em 35 minutos na Copa de 1986, contra a Polônia, e o alemão Gerd Muller, que atingiu o feito em 38 minutos no Mundial de 1970, contra a Bulgária.

Além disso, Dembelé também atingiu outro grande feito. Ele se tornou o quarto jogador da história da seleção francesa a marcar um hat-trick em Mundial. Antes, apenas Just Fontaine, nos jogos contra o Paraguai e Alemanha Ocidental, em 1958, e Mbappé, na final contra a Argentina em 2022, haviam conseguido atingir o feito.