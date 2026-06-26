Vini Jr comemora o gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

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Gabriel Salotti
O atacante Vini Jr subiu uma posição no ranking da Fifa dos melhores jogadores da Copa do Mundo na categoria de ataque, após marcar dois gols na vitória do Brasil sobre a Escócia por 3 a 0, na última quarta-feira (24). O craque chegou ao top 4 da lista.

O camisa 7 da Seleção tem sido o grande destaque da equipe no Mundial. Ele também balançou as redes na estreia com o Marrocos, que terminou em 1 a 1, e fez um gol no confronto contra o Haiti, vencido pelo time de Carlo Ancelotti por 3 a 0.
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O "Power Ranking" é uma novidade da Fifa para esta Copa do Mundo. As pontuações são baseadas em dados coletados pela própria entidade durante as partidas. Os jogadores de linha recebem notas de zero a dez em três categorias: ataque, criatividade e defesa, enquanto os goleiros são avaliados por posse de bola e defesas. A lista é atualizada após cada jogo.
Na categoria de ataque, o ranking é liderado por Lionel Messi, da Argentina. Na sequência, os atacantes Deniz Undav, da Alemanha, e Kylian Mbappé, da França, fecham o pódio. O segundo brasileiro a aparecer na classificação é Matheus Cunha, na 12ª posição.
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Vini Jr, por exemplo, acumula 8,01 em ataque, 6,53 em criatividade e 4,66 em defesa. Já o líder Messi tem 8,45 de ataque, 7,01 de criatividade e 5,2 de defesa.

Confira o top 10 de ataque até o momento

1 - Lionel Messi (Argentina) - 8,45
2 - Deniz Undav (Alemanha) - 8,42
3 - Kylian Mbappé (França) - 8,18
4 - Vini Jr (Brasil) - 8,01
5 - Johan Manzambi (Suíça) - 7,69
6 - Erling Haaland (Noruega) - 7,37
7 - Ismael Saibari (Marrocos) - 7,18
8 - Crysencio Summerville (Holanda) - 7,17
9 - Maxi Araujo (Uruguai) - 7,05
10 - Elijah Just (Nova Zelândia) - 6,96