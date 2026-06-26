O atacante Vini Jr subiu uma posição no ranking da Fifa dos melhores jogadores da Copa do Mundo na categoria de ataque, após marcar dois gols na vitória do Brasil sobre a Escócia por 3 a 0, na última quarta-feira (24). O craque chegou ao top 4 da lista.
O camisa 7 da Seleção tem sido o grande destaque da equipe no Mundial. Ele também balançou as redes na estreia com o Marrocos, que terminou em 1 a 1, e fez um gol no confronto contra o Haiti, vencido pelo time de Carlo Ancelotti por 3 a 0.
O "Power Ranking" é uma novidade da Fifa para esta Copa do Mundo. As pontuações são baseadas em dados coletados pela própria entidade durante as partidas. Os jogadores de linha recebem notas de zero a dez em três categorias: ataque, criatividade e defesa, enquanto os goleiros são avaliados por posse de bola e defesas. A lista é atualizada após cada jogo.
Na categoria de ataque, o ranking é liderado por Lionel Messi, da Argentina. Na sequência, os atacantes Deniz Undav, da Alemanha, e Kylian Mbappé, da França, fecham o pódio. O segundo brasileiro a aparecer na classificação é Matheus Cunha, na 12ª posição.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.