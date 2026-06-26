Doku em ação durante treino da seleção belgaReprodução / X @BelRedDevils

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Theo Faria
Estados Unidos - Depois de encarar uma semana agitada, Doku treinou normalmente e estará à disposição da Bélgica diante da Nova Zelândia, neste sábado (27), às 00h (de Brasília), em Vancouver, em jogo decisivo pelo Grupo G da Copa do Mundo. Nos últimos dias, o atacante teve uma infecção respiratória e viajou para acompanhar o nascimento do filho.

Assim, ficou fora do empate sem gols com o Irã. Agora, participou das atividades com o grupo, não apresentou nenhum problema e poderá entrar em campo.
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A seleção belga vive situação delicada e precisa da vitória para avançar ao mata-mata. Até aqui, também empatou com Egito (1 a 1), na estreia.

Neste momento, a Bélgica ocupa a terceira posição no Grupo G, com três pontos - mesmo número do Irã, em segundo. Quem lidera é o Egito, com quatro. A Nova Zelândia, na lanterna, tem um.