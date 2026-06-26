Estados Unidos perdeu para a Turquia por 3 a 2 - AFP

Estados Unidos perdeu para a Turquia por 3 a 2AFP

Publicado 26/06/2026 01:04

Rio - Anfitrião da Copa do Mundo, os Estados Unidos encerraram a fase de grupos com derrota, mas na liderança do Grupo D. Em um jogo de cinco gols e com gol no último lance da partida, a seleção americana perdeu para a já eliminada Turquia por 3 a 2, nesta quinta-feira (25), em Los Angeles.

Já no outro jogo da chave, Paraguai e Austrália protagonizaram uma partida de pouca inspiração e ficaram no 0 a 0, em São Francisco. O resultado garantiu a classificação dos australianos em segundo lugar, enquanto os paraguaios ficaram em terceiro e com boas condições de avançar ao mata-mata.

Estados Unidos perdem para a Turquia com gol no fim

Já classificado e com a liderança do grupo garantida, os Estados Unidos começaram o jogo pressionando a Turquia. A seleção americana precisou de apenas 134 segundos para abrir o placar com o lateral-esquerdo Trusty. O camisa 6 fez o segundo gol mais rápido do país em Copas do Mundo.

Após a pressão inicial dos Estados Unidos, a Turquia se reorganizou e buscou o empate aos 10 minutos, com Arda Güler. Depois, aos 30, Kokçu completou passe de Elmali e virou o jogo para os turcos. Na reta final, os americanos quase empataram pelo alto com Trusty, mais uma vez.

Na etapa final, os Estados Unidos começaram melhor, assim como aconteceu no primeiro tempo. Logo aos três minutos, os americanos empataram em chute da entrada da área do volante Berhalter. Depois, o jogo ficou muito físico, com muitas disputas e ficou morno.

O jogo ganhou uma nova cara após a entrada de Pulisic. O camisa 10 dos Estados Unidos trouxe mais qualidade para a partida e criou boas chances. A Turquia, por sua vez, assustou com Yildiz. No apagar das luzes, Arda Güler fez boa jogada e Ayhan fez o gol da vitória dos turcos.

Trusty fez o segundo gol mais rápido dos Estados Unidos em Copas, com apenas 134 segundos Divulgação / Estados Unidos

Paraguai e Austrália empatam sem gols em jogo de pouca inspiração

Sobrou transpiração, mas faltou inspiração. Paraguai e Austrália fizeram um jogo marcado por equilíbrio, muitos erros e poucas chances perigosas. A seleção da Oceania tentou tomar a iniciativa e assustou com Irvine, mas não foi o suficiente. Já o Paraguai, por sua vez, esbarrou na falta de criatividade.

O panorama não mudou na etapa final. Paraguai e Austrália protagonizaram mais 45 minutos de pouca inspiração e nenhuma chance clara. Os australianos tentavam encontrar espaços com Irankunda, mas os paraguaios se defenderam bem. O empate, claro, era bom para os dois.

Paraguai e Austrália se enfrentaram pela última rodada da fase de grupos Divulgação / Paraguai