Jogadores do Equador comemoram gol marcado sobre a Alemanha, na Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Jogadores do Equador comemoram gol marcado sobre a Alemanha, na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 26/06/2026 09:01

O presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou feriado no país depois da vitória histórica da seleção equatoriana sobre a Alemanha (2-1) , que garantiu a classificação da equipe para a segunda fase da Copa do Mundo de 2026.

"Obrigado aos jogadores e ao técnico que, apesar das críticas, dos insultos e dos maus momentos que passaram, conseguiram se recuperar e dar esta imensa alegria a todo o país", escreveu Noboa na quinta-feira à noite na rede social X, antes de anunciar: "Amanhã, feriado!".

O presidente assinou um decreto que transformou a sexta-feira, 26 de junho, em feriado.

Na quinta-feira, no MetLife Stadium (Nova York), o Equador virou a partida contra a Alemanha para evitar uma eliminação precoce e conseguir avançar para os 16-avos de final.

Os gols de Nilson Angulo e Gonzalo Plata viraram o placar, que havia sido aberto por Leroy Sané, para alegria dos mais de 50 mil torcedores equatorianos presentes nas arquibancadas.