Jogadores do Equador comemoram gol marcado sobre a Alemanha, na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
Presidente do Equador decreta feriado após classificação na Copa do Mundo
Seleção avançou ao mata-mata depois de vencer a Alemanha, por 2 a 1
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Estados Unidos perdem invencibilidade e se despedem da fase de grupos com derrota
Estados Unidos perdem para Turquia, e Austrália e Paraguai empatam sem gols
Mesmo com derrota, anfitriões garantem liderança. Paraguaios devem avançar entre os melhores terceiros
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