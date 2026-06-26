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Plata decisivo para o Equador, Japão no caminho do Brasil e mais: veja o resumo do 15º dia da Copa
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Plata decisivo para o Equador, Japão no caminho do Brasil e mais: veja o resumo do 15º dia da Copa

Estados Unidos perdem invencibilidade e se despedem da fase de grupos com derrota

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Jogadores do Equador comemoram a classificação para a fase eliminatória após derrotarem a Alemanha por 2 a 1 na terceira rodada do Grupo E da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026, no Estádio Nova York-Nova Jersey, em East Rutherford, Estados Unidos, nesta quinta-feira (25).
Nilson Angulo, jogador do Equador, chuta a gol durante a partida entre Equador x Alemanha, válida pela terceira rodada do Grupo E da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026, no Estádio Nova York-Nova Jersey, em East Rutherford, Estados Unidos, nesta quinta-feira (25).
Gonzalo Plata, jogador do Equador, comemora seu gol durante a partida entre Equador x Alemanha, válida pela terceira rodada do Grupo E da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026, no Estádio Nova York-Nova Jersey, em East Rutherford, Estados Unidos, nesta quinta-feira (25).
Costa do Marfim venceu Curaçao por 2 a 0 e avançou em segundo lugar no Grupo E
Japão e Suécia empataram por 1 a 1, mas avançaram ao mata-mata
Jogadores do Japão comemoram gol contra a Suécia
Elanga marcou o gol da Suécia contra o Japão
Holanda venceu a Tunísia por 3 a 1 e garantiu a liderança do Grupo F
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Trusty fez o segundo gol mais rápido dos Estados Unidos em Copas, com apenas 134 segundos
Arda Güler fez o gol da Turquia contra os Estados Unidos
Paraguai e Austrália se enfrentaram pela última rodada da fase de grupos
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Rio - A Copa do Mundo já começou a definir os primeiros confrontos do mata-mata. O 15º dia do Mundial definiu o Japão como o adversário do Brasil na próxima fase da competição, na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos.
O 15º dia da Copa do Mundo também ficou marcado pela classificação heroica do Equador. Com gol do atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, os equatorianos venceram a Alemanha por 2 a 1, de virada, e garantiram vaga no mata-mata.
O dia ainda teve as vitórias da Holanda sobre a Tunísia e da Costa do Marfim sobre a estreante Curaçao. Por fim, os anfitriões Estados Unidos perderam para a já eliminada Turquia, enquanto Paraguai e Austrália não saíram do zero em um jogo de pouca inspiração.
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