Plata decisivo para o Equador, Japão no caminho do Brasil e mais: veja o resumo do 15º dia da Copa

Rio - A Copa do Mundo já começou a definir os primeiros confrontos do mata-mata. O 15º dia do Mundial definiu o Japão como o adversário do Brasil na próxima fase da competição, na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos.

O 15º dia da Copa do Mundo também ficou marcado pela classificação heroica do Equador. Com gol do atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, os equatorianos venceram a Alemanha por 2 a 1, de virada, e garantiram vaga no mata-mata.

O dia ainda teve as vitórias da Holanda sobre a Tunísia e da Costa do Marfim sobre a estreante Curaçao. Por fim, os anfitriões Estados Unidos perderam para a já eliminada Turquia, enquanto Paraguai e Austrália não saíram do zero em um jogo de pouca inspiração.

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