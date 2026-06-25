Gonzalo Plata marcou o gol da vitória do Equador contra a AlemanhaReprodução / Fifa
Herói da classificação, Gonzalo Plata promete 'dar a vida' pelo Equador na Copa
Atacante do Flamengo fez o gol da vitória equatoriana sobre a Alemanha
Herói da classificação, Gonzalo Plata promete 'dar a vida' pelo Equador na Copa
Atacante do Flamengo fez o gol da vitória equatoriana sobre a Alemanha
Gol de Gonzalo Plata pelo Equador leva internautas à loucura na web; confira
Atacante do Flamengo selou a vaga equatoriana no mata-mata da Copa do Mundo
Gonzalo Plata marca, Equador vence a Alemanha e vai ao mata-mata da Copa do Mundo
Equatorianos avança como um dos melhores terceiros, enquanto os alemães já estavam classificados e com a liderança garantida
Costa do Marfim vence Curaçao e garante classificação à próxima fase da Copa
Seleção africana enfrentará França ou Noruega no primeiro jogo do mata-mata
Torcida em Bangladesh faz festa com vitória do Brasil e retorno de Neymar; veja
Estudantes acompanharam o jogo contra a Escócia em telões na capital do país
Vídeo! Torcedores de times rivais do Equador brigam em Nova York
O conflito envolveu fãs da LDU e do Barcelona de Guayaquil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.