Gonzalo Plata marcou o gol da vitória do Equador contra a Alemanha - Reprodução / Fifa

Gonzalo Plata marcou o gol da vitória do Equador contra a AlemanhaReprodução / Fifa

Publicado 25/06/2026 20:30 | Atualizado 25/06/2026 20:37

Rio - Herói da classificação do Equador na Copa do Mundo de 2026, o atacante Gonzalo Plata exaltou a postura da seleção equatoriana na vitória de virada sobre a Alemanha por 2 a 1 , nesta quinta-feira (25), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O jogador do Flamengo prometeu "dar a vida" pelo país no mata-mata do Mundial.

"Nós vamos jogar com essa fome de que vamos criar tudo, não importa o que aconteceu antes. O que aconteceu no primeiro minuto não pode fazer com que a gente sofra até o fim. Vamos todos juntos, com muita fé, confiamos em cada um que está aqui. Temos 26 jogadores que vão dar a vida por esse povo que está aqui", disse Plata.

O Equador sofreu um gol logo no primeiro minuto e precisou buscar a virada para se classificar. O empate aconteceu ainda no primeiro tempo com Angulo, enquanto o gol da virada ocorreu já na reta final da etapa final com Gonzalo Plata. O atacante do Flamengo aproveitou a falha de Neuer após cobrança de escanteio, se antecipou e empurrou para o fundo das redes.

Com o resultado, o Equador garantiu o terceiro lugar no Grupo E com quatro pontos e se classificou para o mata-mata. Já a Alemanha, por sua vez, entrou em campo classificada e com o primeiro lugar garantido, e encerra a participação na fase de grupos com seis pontos. Por fim, a Costa do Marfin avançou em segundo lugar com seis pontos após vencer a estreante Curaçao, que ficou em último com um.