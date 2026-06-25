Jogadores do Japão comemoram gol contra a Suécia - Divulgação / Seleção japonesa

Jogadores do Japão comemoram gol contra a SuéciaDivulgação / Seleção japonesa

Publicado 25/06/2026 21:58 | Atualizado 25/06/2026 22:05

O Japão empatou com a Suécia em 1 a 1 na noite desta quinta-feira (25), no estádio AT&T, em Arlington, e chegou aos cinco pontos, ficando na segunda posição do grupo F da Copa do Mundo. Com isso, os japoneses vão enfrentar o Brasil no mata-mata, enquanto os suecos permaneceram na terceira posição, com quatro pontos, e vão encarar a França.

Já na outra partida da chave, disputada no estádio Arrowhead, em Kansas, a Holanda confirmou o favoritismo, superou a Tunísia por 3 a 1 e garantiu o primeiro lugar do grupo, chegando a sete pontos. Já os tunisianos ficaram na lanterna, após sofrerem a terceira derrota em três jogos. Os holandeses enfrentarão o Marrocos na fase de 16 avos.

Japão 1x1 Suécia

A Suécia começou a partida com mais posse e chegou à primeira finalização aos cinco minutos, com Bernhardsson, para defesa do goleiro Suzuki. Enquanto isso, o Japão tentou ter mais com a bola e se aproveitar de bolas nas costas da linha defensiva sueca. O jogo passou a ficar equilibrado, com disputas no meio-campo e ligações diretas de ambas as equipes. Aos 21 minutos, Maeda recebeu cruzamento na área e finalizou por cima do travessão.



Os europeus tentaram pressionar a saída de bola adversária. Aos poucos, os asiáticos passaram a ditar o ritmo do confronto, mas sem chances de perigo. Aos 39 minutos, Sugawara arriscou de longe, mas o goleiro Zetterstrom agarrou. Antes dos acréscimos, Maeda fez pivô e tocou para Nakamura finalizar, exigindo grande defesa de Zetterstrom. Nos últimos momentos da primeira etapa, Gyokeres chutou da intermediária, mas o defensor Taniguchi desviou para escanteio.

No início da segunda etapa, em chegada do Japão, Tanaka limpou a marcação na intermediária e chutou por cima do gol. Logo depois, aos 11 minutos, os japoneses abriram o placar com grande toque de passes que terminou com Doan acionando Maeda para empurrar às redes. A Suécia respondeu tentando pressionar e aos 15 minutos, o time empatou com grande chute de Elanga. Na sequência, o time de Hajime Moriyasu deu a bola de graça aos suecos, e Isak chutou, exigindo grande defesa de Suzuki.





LEIA MAIS: Torcida em Bangladesh faz festa com vitória do Brasil e retorno de Neymar; confira vídeo Aos 33 minutos, em escanteio, a Suécia cruzou na área, exigindo que Suzuki saísse do gol para afastar. Na sobra, Sema chutou forte, mas a bola explodiu na defesa japonesa. Os europeus seguiram pressionando, através de bolas paradas. A equipe de Hajime Moriyasu respondeu com cruzamento de Kamada e Ogawa bateu de primeira, por cima. Já o time de Graham Potter continuou pressionando e ainda deu tempo de Suzuki fazer duas grandes defesas nos acréscimos.

Tunísia 1x3 Holanda

A primeira chegada de perigo foi da Tunísia, com Gharbi recebendo dentro da área e chutando por cima. No entanto, foi a Holanda que abriu o placar, aos dois minutos, com um gol contra de Skhiri, em cruzamento na área. Logo depois, Brobbey ampliou para os europeus, aproveitando outro cruzamento. Os africanos, então, tentaram chegar através de contra-ataques.



A Holanda seguiu em cima após a pausa de hidratação. Aos 27 minutos, Gravenberch chutou na entrada da área, mas a bola desviou. Na sequência, foi a vez de Dumfries arriscar de longe, mas sem sucesso. Na reta final da primeira etapa, as tentativas de chegada da Tunísia eram interceptadas pela defesa holandesa. Os europeus quase chegaram ao terceiro gol aos 40 minutos, com Gakpo recebendo dentro da área, mas sendo impedido com boa saída do goleiro Dahmen. Ainda deu tempo de Dumfries chutar novamente de longe antes do apito final, sem perigo.

A Tunísia diminuiu o marcador aos oito minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, o atacante Mastouri desviou de cabeça para o fundo das redes. Então, aos 16 minutos, a Holanda chegou ao terceiro gol com Van Hecke desviando em escanteio. Depois, Reijnders pegou uma bola sobrada e arriscou de cobertura, mas ela foi no travessão.

Aos 32 minutos, Hannibal, da Tunísia, chegou pela direita e chutou de longe, exigindo boa defesa de Verbruggen. Na sequência, Van Dijk cabeceou bola levantada na área, mas Dahmen agarrou a bola com tranquilidade. A Holanda seguiu com a pressão nos últimos minutos do duelo.