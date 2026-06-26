Hajime Moriyasu, treinador do JapãoIna Fassbender / AFP
Técnico do Japão projeta jogo contra Brasil: 'Vamos lutar para vencer'
Japoneses empataram com a Suécia e avançaram em segundo lugar no Grupo F
Técnico do Japão projeta jogo contra Brasil: 'Vamos lutar para vencer'
Japoneses empataram com a Suécia e avançaram em segundo lugar no Grupo F
Globo atinge maior audiência com jogo da Seleção nos últimos quatro anos
Emissora registra 39 pontos de audiência com a vitória do Brasil sobre a Escócia
Japão empata com Suécia e enfrentará Brasil no mata-mata da Copa do Mundo
No outro jogo do grupo, Holanda venceu a Tunísia e confirmou a primeira posição
Alex Escobar deixa cobertura da Globo na Copa do Mundo após passar mal ao vivo
Apresentador alega que não se sente seguro em continuar com o trabalho
Herói da classificação, Gonzalo Plata promete 'dar a vida' pelo Equador na Copa
Atacante do Flamengo fez o gol da vitória equatoriana sobre a Alemanha
Gol de Gonzalo Plata pelo Equador leva internautas à loucura na web; confira
Atacante do Flamengo selou a vaga equatoriana no mata-mata da Copa do Mundo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.