Hajime Moriyasu, treinador do Japão - Ina Fassbender / AFP

Hajime Moriyasu, treinador do JapãoIna Fassbender / AFP

Publicado 26/06/2026 00:05 | Atualizado 26/06/2026 00:06

Rio - O Japão vai enfrentar o Brasil em Copas do Mundo pela segunda vez na história. Após o empate com a Suécia por 1 a 1 , nesta quinta-feira (25), em Dallas, nos Estados Unidos, o técnico Hajime Moriyasu valorizou a classificação e projetou o confronto com a seleção brasileira.

"Tivemos resistência para permanecer e estamos felizes de poder entrar no mata-mata e vamos nos dedicar. Agora teremos o mata-mata e daremos tudo e vamos procurar a vitória. Vamos lutar para vencer e batalhar até o final nos próximos jogos", disse Hajime Moriyasu.

O último encontro entre os países em Copas do Mundo aconteceu em 2006, na Alemanha. Na ocasião, as duas seleções estavam na mesma chave e fizeram o último jogo da fase de grupos. O Brasil levou a melhor e venceu por 4 a 1, com gols de Ronaldo (2), Juninho Pernambucano e Gilberto.

A seleção brasileira enfrenta o Japão na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos, pela fase 16avos de final. O Brasil avançou em primeiro lugar no Grupo C, enquanto os japoneses ficaram em segundo lugar no Grupo F.