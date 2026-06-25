Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 e avançou ao mata-mata da Copa como líder do Grupo C - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 e avançou ao mata-mata da Copa como líder do Grupo CWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 25/06/2026 22:35 | Atualizado 25/06/2026 22:46

Rio - A Globo registrou um recorde de audiência com a vitória do Brasil sobre a Escócia por 3 a 0 , na última quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A emissora alcançou 55,9 milhões de pessoas, o maior número de um jogo da Seleção desde 2022, contra a Croácia, nas quartas de final da Copa de 2022.

Ao todo, 40,7 milhões de brasileiros assistiram à partida exclusivamente pela Globo, representando 56,7% do público total do jogo. No acumulado dos três jogos da Seleção, houve um crescimento de +70% entre o público jovem (18 a 34 anos). Na TV Globo, o jogo registrou 39 pontos no PNT, a maior audiência do horário, às quartas, em quase 17 anos (desde 09/09/2009) e recorde da Copa, até agora.

O SporTV liderou na TV paga, algo que ocorre desde o início da Copa do Mundo de 2026. Já no Globoplay, os três primeiros jogos do Brasil na competição totalizam 9,5 milhões de horas consumidas, um aumento de 17% em relação a Copa de 2022. O site do GE também obteve o dia com maior alcance da Copa, 47% acima da média do ano, e o maior dia em visualizações de página da Copa, com um crescimento de 29%.

Com a vitória, o Brasil garantiu a liderança do Grupo C com sete pontos, seguido pelo Marrocos em segundo lugar, também com sete. Já a Escócia, por sua vez, ficou em terceiro lugar com três pontos e aguarda o restante da rodada para saber se avança como um dos melhores terceiros. A seleção brasileira volta a campo na próxima segunda-feira (29), contra o Japão, em Houston, nos Estados Unidos.