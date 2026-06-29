Jogadores da seleção brasileira comemora o gol da classificação contra o Japão - Rafael Ribeiro/CBF

Jogadores da seleção brasileira comemora o gol da classificação contra o JapãoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 29/06/2026 18:55 | Atualizado 29/06/2026 19:01

Rio - Após 48 anos, o Brasil voltou a vencer um jogo de Copa do Mundo após ir para o intervalo perdendo. Com gol nos acréscimos, a seleção brasileira venceu o Japão por 2 a 1 , de virada, nesta segunda-feira (29), em Houston, nos Estados Unidos, garantiu vaga nas oitavas de final e e deu fim a um jejum que durava desde o Mundial de 1978.

A última vez que o Brasil conseguiu vencer um jogo de virada após ir para o intervalo perdendo foi contra a Polônia, na Copa do Mundo de 1978. Na ocasião, os poloneses marcaram com Grzegorz Lato aos 43 minutos do primeiro tempo e fizeram 1 a 0. Na etapa final, a seleção brasileira reagiu e virou com gols de Nelinho e dois Roberto Dinamite.

Depois disso, o Brasil foi para o intervalo perdendo em três ocasiões, mas não conseguiu a virada. A primeira vez que teve a chance de virar uma derrota no primeiro tempo foi contra a Itália, em 1982, no jogo que ficou eternizado como a "Tragédia do Sarriá". A seleção brasileira foi para o intervalo perdendo por 2 a 1, chegou a empatar na etapa final, mas perdeu por 3 a 2.

A segunda chance aconteceu na final da Copa do Mundo de 1998. A seleção brasileira foi para o intervalo perdendo para a França por 2 a 0, com dois gols de Zidane, mas não conseguiu reagir no segundo tempo e ainda sofreu o terceiro gol. Por fim, a última vez que isso aconteceu foi na semifinal da Copa de 2014, quando a Alemanha fez 5 a 0 antes do intervalo. O Brasil perdeu por 7 a 1.

Além das vitórias sobre a Polônia em 1978 e Japão em 2026, houve mais uma ocasião em que o Brasil venceu um jogo de Copa do Mundo depois de ir para o intervalo perdendo. Em 1962, viu a Espanha sair na frente do placar no primeiro tempo, mas buscou a virada no segundo tempo com dois gols de Amarildo, ambos em jogadas de Garrincha.