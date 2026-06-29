Jogadores da seleção brasileira comemora o gol da classificação contra o JapãoRafael Ribeiro/CBF
Brasil quebra tabu de 48 anos em Copas com vitória sobre o Japão
Última vitória de virada após ir para o intervalo com derrota aconteceu em 1978
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Espanha treina sem três lesionados e ganha reforço de Laporte
Defensor volta às atividades antes do duelo contra a Áustria, nesta quinta-feira (2)
Jogador da seleção brasileira exalta Martinelli: 'Meu irmãozão'
Os dois também trabalham juntos no Arsenal
República Tcheca anuncia saída de Koubek após eliminação na Copa
Treinador deixa o cargo após a queda na fase de grupos; Patrik Schick também anunciou aposentadoria da seleção
Vídeo! Torcedor do Japão se irrita com gol de Martinelli e viraliza
Reação do japonês gerou brincadeiras no Estádio de Houston e nas redes sociais
Casemiro é o segundo jogador mais velho da Seleção a fazer gol em Copa
Por outro lado, volante é o terceiro com mais cartões amarelos na história do torneio
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