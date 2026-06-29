Torcedor japonês se irrita após gol do Brasil - Reprodução / X

Torcedor japonês se irrita após gol do BrasilReprodução / X

Publicado 29/06/2026 17:58 | Atualizado 29/06/2026 18:01

Estados Unidos - A bola na rede salvadora de Gabriel Martinelli, que decretou a vitória do Brasil sobre o Japão, por 2 a 1 , nesta segunda-feira (29), foi motivo de raiva extrema para um torcedor japonês. Na arquibancada do Estádio de Houston, o asiático pareceu entrar em uma verdadeira "crise existencial" após o gol e foi prontamente zoado pelos brasileiros ao redor.

Em vídeo, o torcedor leva as mãos à cabeça, grita e se abaixa. Em seguida, tira seu casaco com força e o joga no chão, ainda aos berros. Logo na sequência, as pessoas começam a zoá-lo com bandeiras do Brasil e o deixam sem reação. O japonês ainda dá um último grito antes do fim da gravação.

Nos comentários, brasileiros caíram na gargalhada e seguiram com as zoações iniciadas no estádio. "Calma, chocolate branco, eu não quero que você derreta" e "o cara queria virar o Super Saiyajin (personagem do programa japonês Dragon Ball)" foram alguns dos tweets.

Classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo, a seleção brasileira volta a campo no domingo (5), às 17h (de Brasília). O adversário sairá do duelo entre Costa do Marfim e Noruega, que acontecerá nesta terça (30), às 14h (de Brasília).

Veja vídeo do japonês irritado com o gol