Casemiro comemora o gol de empate da seleção brasileira contra o JapãoRafael Ribeiro/CBF
De vilão a herói: Casemiro divide opiniões em vitória sobre o Japão
Internautas o criticaram no primeiro tempo e mudaram de opinião após o gol de empate
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