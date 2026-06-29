Casemiro comemora o gol de empate da seleção brasileira contra o Japão - Rafael Ribeiro/CBF

Casemiro comemora o gol de empate da seleção brasileira contra o JapãoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 29/06/2026 16:28 | Atualizado 29/06/2026 16:30

Estados Unidos - O primeiro tempo da vitória do Brasil sobre o Japão, por 2 a 1 , nesta segunda-feira (29), não foi fácil para a Canarinho, que viu os adversários levarem uma vitória magra para o intervalo. Entre as más atuações dos 45 minutos iniciais, o maior criticado vinha sendo Casemiro. Porém, no começo do segundo tempo, o volante marcou o gol de empate e fez muitos internautas mudarem de ideia.

No intervalo, torcedores reprovaram a atuação do jogador, que foi driblado no lance do gol japonês e ainda recebeu um cartão amarelo nos minutos iniciais, após carrinho no ponta Junya Ito. Os usuários pediram a substituição de Casemiro ainda no intervalo, o que não aconteceu. Além disso, comentaram que ele estava "jogando contra" e que seu nível atual está "muito abaixo" dos demais.

Porém, após o volante marcar o gol de empate e a Seleção vencer, com bola na rede heroica de Gabriel Martinelli nos minutos finais, muitos torcedores formaram a famosa "fila de desculpas" para o meio-campista. Veja a mudança nas reações:

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*Sub supervisão de Rodrigo Souza