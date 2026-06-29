Marcelo Bielsa Dante Fernandez / AFP
"Foram ditas coisas que não eram verdadeiras. Não vou revelar o que foi dito internamente, mas o que foi dito foi muito manipulado para fazer Marcelo parecer mal, e isso não está certo", afirmou Cáceres.
"Posso falar por mim. Tenho o maior respeito por Marcelo [Bielsa] e muita gratidão. Talvez alguns tenham uma opinião diferente, mas, em termos gerais, a maioria das pessoas sabe como as coisas eram", complementou.
Bielsa está de saída do comando do Uruguai. O treinador, que tinha contrato válido até o fim da Copa do Mundo, já havia anunciado em maio que não renovaria com a Celeste. A passagem do comandante foi marcada por polêmicas: de acordo com a imprensa uruguaia, os jogadores estariam insatisfeitos com a carga de treinamentos do técnico.
O Uruguai teve uma campanha abaixo das expectativas. A Celeste terminou na terceira colocação do Grupo H sem vencer nenhuma partida. Foram empates contra Cabo Verde e Arábia Saudita e uma derrota para a Espanha na última rodada.
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