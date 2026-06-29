Marcelo Bielsa - Dante Fernandez / AFP

Marcelo Bielsa Dante Fernandez / AFP

Publicado 29/06/2026 15:08

Uruguai - Sebastián Cáceres defendeu Marcelo Bielsa após a eliminação do Uruguai na Copa do Mundo. Em declaração à imprensa uruguaia após retornar ao país, o zagueiro afirmou que o treinador foi alvo de críticas injustas.



"Foram ditas coisas que não eram verdadeiras. Não vou revelar o que foi dito internamente, mas o que foi dito foi muito manipulado para fazer Marcelo parecer mal, e isso não está certo", afirmou Cáceres.



"Posso falar por mim. Tenho o maior respeito por Marcelo [Bielsa] e muita gratidão. Talvez alguns tenham uma opinião diferente, mas, em termos gerais, a maioria das pessoas sabe como as coisas eram", complementou.