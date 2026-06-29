Paraguai comemora gol contra Alemanha, no primeiro tempo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Paraguai comemora gol contra Alemanha, no primeiro tempoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 29/06/2026 20:30

O Paraguai fez história e venceu a Alemanha em uma emocionante disputa de pênaltis por 4 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, nesta segunda-feira (29), pela segunda fase da Copa do Mundo, avançando às oitavas de final da competição. A equipe europeia teve mais posse de bola durante o jogo inteiro, mas bateu de frente com o sistema defensivo dos sul-americanos, que conseguiu suportar a pressão.

Agora, a seleção paraguaia encara, na próxima fase, a vencedora de França e Suécia, que se enfrentam nesta terça-feira (30), às 18h, no estádio de Nova Jersey.

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O jogo

Apesar da Alemanha começar a partida com mais posse, foi o Paraguai que chegou com perigo primeiro, após bola sobrar no ataque e Junior Alonso chutar em cima de Neuer. Depois disso, os europeus passaram a circular ao redor da área paraguaia. Eles conseguiram criar chances com Florian Wirtz e Undav, enquanto os sul-americanos se postaram na defesa, com dificuldades em sair no contra-ataque.



O jogo seguiu com o mesmo desenho. Os alemães chegaram a ter mais de 80% de posse de bola, com Kimmich conduzindo a construção do time, mas a equipe teve dificuldades para furar o bloqueio sul-americano e somou apenas duas finalizações até os 30 minutos.



Já a seleção do Paraguai tentava sair da pressão através de bolas longas e investidas de Almirón, mas sem sucesso. Até que aos 41 minutos, o time de Gustavo Alfaro abriu o placar: em sobra de escanteio, Galarza, ex-Vasco, cruzou para Enciso cabecear e marcar. Os alemães seguiram tentando pressionar e quase marcaram nos acréscimos, com Nmecha chutando de perna direita; a bola desviou e saiu à direita do gol, com perigo.

O desenho da partida se manteve na volta do intervalo, com a Alemanha ocupando o campo de ataque, mas sem conseguir criar chances de perigo. Até que aos oito minutos, a retranca finalmente foi furada: Wirtz cruzou na área e Kai Havertz se antecipou para cabecear à esquerda do goleiro Gill e marcar o gol de empate. Depois do lance, a Alemanha passou a se aproximar com mais perigo da meta adversária, chegando através de cruzamentos.

Aos 28 minutos, Sané cruzou e Canale desviou, mas Gill conseguiu encaixar. Depois, o Paraguai chegou com perigo: Galarza acionou Caballero em profundidade, mas o jogador acabou desarmado por Rudiger. A Alemanha logo respondeu com Kai Havertz cabeceando dentro da pequena área para Gill defender.

Já aos 40 minutos, a Alemanha quase virou através de boa cabeçada de Goretzka, mas Anton, do próprio time europeu, impedido, encostou na bola. Depois, Jonathan Tah também teve chance de cabeça, mas mandou para defesa do goleiro paraguaio. Os sul-americanos responderam com escanteio e a bola ficou com a defesa europeia. Os alemães ensaiaram uma pressão final, sem sucesso.

Prorrogação e pênaltis

O roteiro da prorrogação continuo o do tempo regulamentar: a Alemanha com mais posse, rondando a área paraguaia e buscando criar através de cruzamentos. Os europeus chegaram a pedir pênalti, por causa de uma bola que desviou no braço de Gustavo Gómez em uma finalização de Woltemade, mas nada foi marcado. Na sequência, em outro levantamento na área, a bola passou com perigo por toda a defesa do time de Gustavo Alfaro.

Até que aos 11 minutos, Tah conseguiu vencer a disputa aérea na pequena área e cabecear para o fundo das redes, mas o gol foi anulado porque Anton agarrou Gill na jogada. Havertz ainda cabeceou com perigo no fim da primeira etapa, mas o goleiro agarrou.

No segundo tempo da prorrogação, Kimmich, da Alemanha, quase marcou um gol olímpico. Então, em meio ao cansaço dos dois times, a posse de bola passou a ficar mais alternada, mas ainda sem chances claras, em uma partida truncada nos últimos minutos. Em um dos últimos lances, Anton cabeceou na pequena área, em cima de Gill.

Pela Alemanha, o autor do gol alemão, Kai Havertz, Woltemade e Jonathan Tan erraram, enquanto Kimmich, Musiala e Amiri acertaram. Já no Paraguai, Mauricio, Gustavo Gómez, Galarza e Canale converteram; Sanabria e Balbuena perderam.