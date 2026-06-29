Matheus Cunha mostra os cinco dedos para japonês, em alusão às cinco Copas do Mundo do BrasilReprodução / X

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João Vitor Cravo
Estados Unidos - Matheus Cunha aproveitou a vitória do Brasil sobre o Japão, por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), para provocar os jogadores do Japão. Assim que o juiz apitou o fim de jogo, o centroavante mostrou os cinco dedos para o banco adversário e disse: "Eu tenho cinco (Copas). Respeita".
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O atacante bateu no peito e falou em inglês, para garantir que os asiáticos entendessem. Enquanto dizia "respeita", Cunha fez o clássico gesto de "calma". Logo em seguida, foi puxado por membros da comissão técnica para o lado dos brasileiros.
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Antes da partida, os japoneses — técnico, atletas e imprensa — tratavam o duelo como equilibrado e diminuíam o favoritismo do Brasil. Além da provocação de Matheus Cunha, a resposta veio no campo. Os adversários abriram o placar no primeiro tempo, mas Casemiro se redimiu e Gabriel Martinelli brilhou para virar o duelo.
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Agora, a seleção brasileira descansa até domingo (5), às 17h (de Brasília), quando entra em campo pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O adversário sairá do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, marcado para esta terça-feira (30), às 14h (de Brasília).
*Sob supervisão de Rodrigo Souza