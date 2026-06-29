Matheus Cunha mostra os cinco dedos para japonês, em alusão às cinco Copas do Mundo do BrasilReprodução / X
Matheus Cunha provoca jogadores do Japão após vitória: 'Temos cinco'
Centroavante do Brasil fez gesto em direção ao banco japonês, após o apito final
Casemiro é o segundo jogador mais velho da Seleção a fazer gol em Copa
Por outro lado, volante é o terceiro com mais cartões amarelos na história do torneio
Matheus Cunha provoca jogadores do Japão após vitória: 'Temos cinco'
Centroavante do Brasil fez gesto em direção ao banco japonês, após o apito final
Internautas criticam atuação da arbitragem em Brasil x Japão; veja
Torcedores brasileiros questionaram decisões do árbitro durante a vitória por 2 a 1
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Volante deu o passe para o gol da vitória sobre o Japão
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