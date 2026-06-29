Arbitragem de Brasil x Japão rende críticas nas redes sociais - Reprodução / X

Arbitragem de Brasil x Japão rende críticas nas redes sociaisReprodução / X

Publicado 29/06/2026 17:18

2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29), pelos 16avos de final da Copa do Mundo, também gerou grande repercussão nas redes sociais por conta das decisões do árbitro italiano Maurizio Mariani. Diversos torcedores reclamaram da condução da partida. Estados Unidos - A vitória do Brasil porsobre o Japão, nesta segunda-feira (29), pelos 16avos de final da Copa do Mundo, também gerou grande repercussão nas redes sociais por conta das decisões do árbitro italiano Maurizio Mariani. Diversos torcedores reclamaram da condução da partida.

Entre as principais reclamações estiveram a ausência de cartões para jogadores japoneses, um possível pênalti não marcado a favor da Seleção e uma vantagem que não teria sido aplicada nos minutos finais. Também houve questionamentos sobre a demora da arbitragem para encerrar o jogo.

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Classificado para as oitavas de final, o Brasil volta a campo no domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey. O adversário sairá do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, que se enfrentam na terça-feira (30), às 14h (de Brasília).

*Sob supervisão de Rodrigo Souza