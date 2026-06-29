Arbitragem de Brasil x Japão rende críticas nas redes sociaisReprodução / X
Internautas criticam atuação da arbitragem em Brasil x Japão; veja
Torcedores brasileiros questionaram decisões do árbitro durante a vitória por 2 a 1
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