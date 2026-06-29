Filha de Casemiro se emociona com gol do pai em vitória do Brasil - Reprodução / Instagram

Filha de Casemiro se emociona com gol do pai em vitória do BrasilReprodução / Instagram

Publicado 29/06/2026 16:39

Rio - O gol de Casemiro na vitória do Brasil contra o Japão , nesta segunda-feira (29), teve um sabor especial para a família do volante. Das arquibancadas do NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, Anna Mariana, mulher do jogador, registrou a reação dos familiares ao ver o camisa 5 balançar as redes pela Seleção Brasileira.

Nos stories do Instagram, Anna compartilhou a emoção da filha do casal, Sara, de 10 anos. A menina apareceu às lágrimas depois que o pai marcou o gol de empate do Brasil na partida. O lance saiu ainda no primeiro tempo, com jogada de Vini Jr. e assistência de Gabriel Magalhães. Casemiro apareceu livre na área e cabeceou para deixar tudo igual no placar.

A comemoração do volante também repercutiu entre os torcedores. Depois do gol, Casemiro fez o gesto do “six seven”, meme que viralizou entre os jovens e também ganhou espaço nas celebrações de jogadores durante a Copa do Mundo.

O Brasil virou o jogo nos acréscimos da etapa final, com gol de Martinelli, e venceu o Japão por 2 a 1. Com o resultado, a Seleção garantiu vaga na próxima fase do Mundial.