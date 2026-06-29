Filha de Casemiro se emociona com gol do pai em vitória do BrasilReprodução / Instagram
Filha de Casemiro chora ao ver gol do pai em vitória do Brasil
Anna Mariana, mulher do volante, mostrou a reação da família nas arquibancadas durante a virada da Seleção contra o Japão
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