Gabriel Martinelli comemora o gol da classificação do Brasil - Reprodução de TV

Gabriel Martinelli comemora o gol da classificação do BrasilReprodução de TV

Publicado 29/06/2026 16:35



Gabriel Martinelli marcou o seu gol mais importante pela seleção brasileira, ao garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. E o atacante que saiu do banco de reservas tinha a confiança de que iria balançar redes no mata-mata, como revelou após o 2 a 1 sobre o Japão.

"Eu estava falando com a minha família no outro dia que eu acertei uma bola na trave. Eu sabia que eu ia ter outra oportunidade, graças a Deus, hoje consegui fazer o gol da classificação. Estou muito feliz pela partida de toda a equipe que se doou ao máximo e o jogo inteiro. Sem palavras, sem palavras...", disse à TV Globo.



O jogador do Arsenal chegou ao quinto gol pela seleção brasileira em 26 partidas disputadas. E não escondeu a emoção.



"Eu não tenho nem palavras para descrever a alegria que está no meu coração agora de ver todo o povo brasileiro feliz com a classificação... minha família, minha esposa, minha mãe, meu pai, amigos. Eu não tenho nem como explicar o que eu estou assistindo agora, acho que a ficha só vai cair daqui um tempo", disse Gabriel Martinelli.