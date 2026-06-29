Márcia Sensitiva afirmou que Neymar Jr é alvo de energias negativas - Reprodução/Instagram

Márcia Sensitiva afirmou que Neymar Jr é alvo de energias negativasReprodução/Instagram

Publicado 29/06/2026 20:31 | Atualizado 29/06/2026 21:18

Rio - Márcia Sensitiva fez uma análise sobre o atual momento na carreira de Neymar Jr. Em participação no "Sensacional", da RedeTV!, a astróloga afirmou que o problema do camisa 10 da seleção brasileira vai além do departamento médico e que ele é alvo de energias negativas.

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"O problema do Neymar é que ele faz o que quer, como quer, na hora que quer e sozinho. O que ele tem é uma inveja que pegou o corpo todo. É uma energia eletromagnética negativa", disse em entrevista à Daniela Albuquerque.

Ela também apontou uma solução para resolver o problema do jogador. "Ele precisa de muita oração, precisa de um exorcismo de padre, por exemplo. Eu chamaria um padre para rezar bem nele. Vamos falar de novena? Eu faria uma 'trezena', porque ele está completamente suscetível às energias negativas", afirmou.

Convocado para Copa do Mundo, Neymar Jr entrou em campo na vitória da seleção brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia pela terceira rodada do Grupo C, na quarta-feira (24). Ele substituiu Matheus Cunha aos 31 minutos do segundo tempo.