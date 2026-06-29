João Félix, camisa 11 de Portugal, disputa bola no jogo contra a ColômbiaVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
"Não é porque empatamos dois jogos que há desconfiança (...) Temos muita confiança de que vamos ganhar", declarou Félix em entrevista coletiva em Palm Beach (Flórida), onde a seleção portuguesa está concentrada.
O jogador do Al-Nassr admitiu que Portugal não teve uma boa atuação contra a Colômbia, no último sábado, em Miami.
"Acho que entramos um pouco no jogo deles, um jogo muito de transição. Tivemos pouco controle do jogo", explicou.
Félix advertiu que Portugal terá que atenção dobrada" contra a Croácia, já que "qualquer deslize pode ser fatal".
"Sabemos o que podemos esperar deles. Sabemos o que temos de fazer", afirmou Félix, que considerou uma vantagem enfrentar uma equipe europeia cujo estilo de jogo é bem conhecido, depois que Portugal sofreu mais do que o esperado contra adversários de outros continentes, como a RD Congo (1 a 1) e a Colômbia.
O jogador de 26 anos acrescentou que chega à fase eliminatória do Mundial no melhor momento de sua carreira.
"Chego mais confiante que nunca. Foi um ano incrível", disse sobre o título do Campeonato Saudita conquistado pelo Al-Nassr.
Em comparação com a sua Copa do Mundo anterior, em 2022, no Catar, afirmou que se sente mais maduro.
"Entendo melhor o jogo, os movimentos, quando atacar e defender, quando ter paciência", concluiu.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.