João Félix, camisa 11 de Portugal, disputa bola no jogo contra a Colômbia - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

João Félix, camisa 11 de Portugal, disputa bola no jogo contra a ColômbiaVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 29/06/2026 19:35

O meia-atacante João Félix afirmou nesta segunda-feira (29) que Portugal está confiante para o jogo contra a Croácia pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo, após o empate sem gols contra a Colômbia na última rodada do Grupo K.



"Não é porque empatamos dois jogos que há desconfiança (...) Temos muita confiança de que vamos ganhar", declarou Félix em entrevista coletiva em Palm Beach (Flórida), onde a seleção portuguesa está concentrada.



O jogador do Al-Nassr admitiu que Portugal não teve uma boa atuação contra a Colômbia, no último sábado, em Miami.



"Acho que entramos um pouco no jogo deles, um jogo muito de transição. Tivemos pouco controle do jogo", explicou.



Félix advertiu que Portugal terá que atenção dobrada" contra a Croácia, já que "qualquer deslize pode ser fatal".

Segundo ele, a seleção portuguesa se sente confortável ao enfrentar um adversário como a Croácia, contra a qual jogou inúmeras vezes nos últimos anos.



"Sabemos o que podemos esperar deles. Sabemos o que temos de fazer", afirmou Félix, que considerou uma vantagem enfrentar uma equipe europeia cujo estilo de jogo é bem conhecido, depois que Portugal sofreu mais do que o esperado contra adversários de outros continentes, como a RD Congo (1 a 1) e a Colômbia.



O jogador de 26 anos acrescentou que chega à fase eliminatória do Mundial no melhor momento de sua carreira.



"Chego mais confiante que nunca. Foi um ano incrível", disse sobre o título do Campeonato Saudita conquistado pelo Al-Nassr.



Em comparação com a sua Copa do Mundo anterior, em 2022, no Catar, afirmou que se sente mais maduro.



"Entendo melhor o jogo, os movimentos, quando atacar e defender, quando ter paciência", concluiu.