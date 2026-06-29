Casemiro se redimiu de erro ao marcar o gol de empate da seleção brasileira - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agencia O Dia

Casemiro se redimiu de erro ao marcar o gol de empate da seleção brasileiraVanessa Carvalho/Parceiro/Agencia O Dia

Publicado 29/06/2026 17:23

Casemiro foi do inferno ao céu na vitória do Brasil sobre o Japão, por 2 a 1, pela segunda fase. Depois do erro na marcação no gol japonês, ele contribuiu para a virada ao garantir o empate. O que o fez entrar para a história como o segundo jogador mais velho da seleção brasileira a balançar redes na Copa do Mundo, atrás apenas de Bebeto.



Casemiro fez o gol sobre o Japão com 34 anos e 126 dias, enquanto o ex-atacante tetracampeão em 1994 tinha 34 anos e 137 dias no 3 a 2 contra a Dinamarca, em 1998. O volante superou o ex-companheiro Thiago Silva, que marcou no 2 a 0 sobre a Sérvia, em 2018, com 33 anos e 278 dias.



Casemiro perto de recorde de cartões



Por outro lado, o volante brasileiro também alcançou uma outra marca não tão satisfatória. Com o cartão amarelo recebido, ele agora é o terceiro jogador mais punido pelos árbitros em toda a história da Copa do Mundo, empatado com outros quatro nomes.

Em sua terceira edição, Casemiro chegou ao quinto amarelo recebido em 12 partidas, o segundo em 2026. Ele só fica atrás de Cafu, o brasileiro mais punido com seis cartões em 20 jogos, e do argentino Mascherano, que tem sete também em 20 participações no torneio.



Casemiro has been shown his fifth yellow card at a World Cup.



Only Javier Mascherano and Cafu have been booked more often at the World Cup. pic.twitter.com/EoLBBozWmY — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 29, 2026

Os brasileiros mais velhos a fazer gol em Copa do Mundo



1º Bebeto (34 anos e 137 dias)



2º Casemiro (34 anos e 126 dias)



3º Thiago Silva (33 anos e 278 dias)



4º Nilton Santos (33 anos e 23 dias)



5º Garrincha (32 anos e 257 dias)