Casemiro foi do inferno ao céu na vitória do Brasil sobre o Japão, por 2 a 1, pela segunda fase. Depois do erro na marcação no gol japonês, ele contribuiu para a virada ao garantir o empate. O que o fez entrar para a história como o segundo jogador mais velho da seleção brasileira a balançar redes na Copa do Mundo, atrás apenas de Bebeto.
Casemiro fez o gol sobre o Japão com 34 anos e 126 dias, enquanto o ex-atacante tetracampeão em 1994 tinha 34 anos e 137 dias no 3 a 2 contra a Dinamarca, em 1998. O volante superou o ex-companheiro Thiago Silva, que marcou no 2 a 0 sobre a Sérvia, em 2018, com 33 anos e 278 dias.
Por outro lado, o volante brasileiro também alcançou uma outra marca não tão satisfatória. Com o cartão amarelo recebido, ele agora é o terceiro jogador mais punido pelos árbitros em toda a história da Copa do Mundo, empatado com outros quatro nomes.
Em sua terceira edição, Casemiro chegou ao quinto amarelo recebido em 12 partidas, o segundo em 2026. Ele só fica atrás de Cafu, o brasileiro mais punido com seis cartões em 20 jogos, e do argentino Mascherano, que tem sete também em 20 participações no torneio.
Casemiro has been shown his fifth yellow card at a World Cup.
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