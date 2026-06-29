Carlo Ancelotti foi feliz nas substituições em Brasil x JapãoRafael Ribeiro/CBF

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Hugo Perruso
Carlo Ancelotti mostrou-se satisfeito com o desempenho da seleção brasileira na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo. Para conseguir a virada que garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo, o técnico italiano fez apenas quatro substituições, incluindo a entrada do herói Gabriel Martinelli e deixando Neymar fora da partida.
Ele explicou a decisão e lembrou que a partida se encaminhava para a prorrogação. Inclusive, precisou mudar o planejamento inicial, como admitiu.
"Estávamos esperando o Neymar para a prorrogação. Falei com ele que entraria no minuto 60 ou 65. Empatamos o jogo e não queria mudar a estrutura porque a equipe tinha o controle do jogo", afirmou em entrevista à transmissão oficial do jogo.
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Em relação às mudanças no segundo tempo, que fizeram a seleção brasileira crescer e conseguir a virada, Ancelotti preferiu exaltar seu grupo.
"Temos muitos recursos, no banco e no campo, é bom que os jogadores indivualmente estão em bom nível. Temos que valorizar. Partida muito exigente. Japão não é uma equipe fácil, é intensa, muito organizada", disse.
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O italiano também avaliou a partida do Brasil em Houston e não reclamou do primeiro tempo, apesar de o time brasileiro sair perdendo.
"Merecemos o resultado. Eu acho que a equipe estava bem também na primeira etapa. O jogo foi bonito, forçamos um pouco mais, cruzamos na segunda parte e tudo saiu bem", avaliou.