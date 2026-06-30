Julian Nagelsmann reclamou de gol anulado da Alemanha contra o ParaguaiWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Técnico da Alemanha descarta entregar cargo após eliminação na Copa
Julian Nagelsmann reclama de gol anulado contra o Paraguai
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