Julian Nagelsmann reclamou de gol anulado da Alemanha contra o Paraguai - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Julian Nagelsmann reclamou de gol anulado da Alemanha contra o ParaguaiWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 30/06/2026 00:05

Rio - A Alemanha acumulou mais um fracasso em Copas do Mundo. Eliminada na fase de grupos de 2018 e 2022, a seleção alemã caiu de forma precoce para o Paraguai , nesta segunda-feira (29), em Boston, nos Estados Unidos, pela segunda fase. Apesar da eliminação frustrante, o técnico Julian Nagelsmann descartou entregar o cargo.

"Tenho contrato e estou à disposição. Não sou do tipo que foge das minhas responsabilidades. Mas, claro, também conheço os mecanismos do futebol", disse o técnico Julian Nagelsmann em entrevista ao canal alemão "Sportschau".

Desde o título mundial em 2014, a Alemanha não conseguiu mais figurar entre as favoritas em nenhuma competição. Nas Copas de 2018 e 2022, não passou da fase de grupos. Já em 2026, os alemães, enfim, conseguiram se classificar para o mata-mata, mesmo sem convencer.

No confronto com o Paraguai, a Alemanha teve muitas dificuldades para encontrar espaços no ataque. A Albirroja saiu na frente do placar, mas os alemães conseguiram empatar. Na prorrogação, o time comandado por Julian Nagelsmann teve um gol anulado. O treinador alemão reclamou da decisão da arbitragem e acredita que a sua equipe foi prejudicada.

"É um escândalo ele ter anulado aquele gol. Um escândalo completo. Há jogos que você precisa vencer jogando mal. Nós teríamos vencido este, mesmo jogando mal", reclamou o treinador alemão.