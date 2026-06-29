Paraguai eliminou a Alemanha na Copa do Mundo de 2026 - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Paraguai eliminou a Alemanha na Copa do Mundo de 2026William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 29/06/2026 22:35 | Atualizado 29/06/2026 23:13

Rio - Um verdadeiro carnaval tomou conta dos principais centros urbanos do Paraguai após a vitória sobre a Alemanha e a classificação da Albirroja para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O presidente Santiago Peña declarou "feriado nacional" para celebrar o feito da seleção.

"O Paraguai nunca desiste. É feriado, caraj...!", publicou o presidente, que tem a seu favor uma lei que o permite a decretar três feriados por ano, embora a medida ainda não tenha sido anunciada oficialmente.

Milhares de torcedores se reuniram na Rua Palma, no centro da cidade, em frente ao Panteão dos Heróis, para festejar a façanha alcançada pela seleção do Paraguai, que vai enfrentar, nas oitavas de final, o vencedor do confronto entre França e Suécia, que acontece nesta terça-feira (30).

Amado Salomón, bancário de 58 anos e torcedor da Albirroja, participou de uma longa carreata pelo centro de Assunção em seu carro. Ele disse que o Paraguai fez o que sabe fazer de melhor: defender com garra e coração durante toda a partida e na prorrogação.

"A Alemanha teve a posse de bola e tentou de todas as formas, mas não conseguiu superar a fortaleza defensiva deste time. Depois vieram os pênaltis, com uma atuação magnífica do goleiro e aquela garra característica que o Paraguai sempre demonstra em momentos decisivos. Este time nunca para de lutar. Eles defendem cada bola como se fosse a última e jogam com uma paixão que realmente emociona", destacou.

Luis Espínola, um hoteleiro de 61 anos, observou que "com o Paraguai, é preciso sofrer até o último minuto". Espínola destacou que a Albirroja conseguiu neutralizar as vias de ataque da Alemanha para conquistar uma classificação histórica, nos pênaltis, após empate no tempo normal e na prorrogação.

"Faz parte da nossa identidade, da nossa maneira de competir e de entender o futebol. Hoje esse sofrimento se transformou em uma alegria imensa. Eles atacaram no momento certo e, quando necessário, defenderam a vantagem com inteligência e muita garra. E, claro, houve a atuação espetacular do [goleiro] Orlando Gill, que mais uma vez se tornou o herói na disputa de pênaltis para garantir a classificação histórica", comentou.