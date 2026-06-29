Gabriel Magalhães em ação no jogo entre Brasil e Japão - Rafael Ribeiro / CBF ; Nelson Terme / CBF

Gabriel Magalhães em ação no jogo entre Brasil e JapãoRafael Ribeiro / CBF ; Nelson Terme / CBF

Publicado 29/06/2026 20:55 | Atualizado 29/06/2026 20:56

Rio - Gabriel Magalhães teve mais uma participação decisiva na Copa do Mundo de 2026. O zagueiro deu a assistência que abriu o caminho para a vitória do Brasil sobre o Japão por 2 a 1 , nesta segunda-feira (29), em Houston, nos Estados Unidos, e mais uma vez provou a sua qualidade com a bola no pé.

Na vitória sobre o Japão, Gabriel Magalhães deu 130 passes certos e igualou o recorde de Dunga. O ex-camisa 8 deu o mesmo número de passes certos na final da Copa do Mundo de 1994, contra a Itália. O capitão do tetracampeonato mundial é dono de três dos cinco maiores índices do Brasil em Copas.

Não é a primeira grande marca de Gabriel Magalhães na Copa do Mundo de 2026. Na vitória sobre a Escócia por 3 a 0, o zagueiro também atingiu o maior número de duelos ganhos de um jogador brasileiro desde o Mundial de 1966. Na ocasião, ele venceu todos os sete duelos contra os escoceses.

Na atual temporada, Gabriel Magalhães se consolidou como um dos melhores zagueiros do mundo e foi um dos pilares do título inglês do Arsenal, que saiu da fila de 22 anos. Mesmo com o pênalti perdido na final da Liga dos Campeões, o defensor segue respaldado no clube inglês.

Mais passes certos em um jogo de Copa do Mundo desde 1966:

130 - Gabriel Magalhães (contra o Japão em 2026)

130 - Dunga (contra a Itália em 1994)

113 - Dunga (contra a Suécia em 1994)

108 - Marquinhos (contra o Japão em 2026)

107 - Dunga (contra a Suécia em 1994)