Gabriel Magalhães durante treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Gabriel Magalhães durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 26/06/2026 17:00 | Atualizado 26/06/2026 18:03

Rio - Pilar do Arsenal na campanha histórico do título inglês e do vice-campeonato da Liga dos Campeões, o zagueiro Gabriel Magalhães teve uma atuação de destaque na vitória do Brasil sobre a Escócia por 3 a 0 , na última quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos. O camisa 3 da seleção brasileira mostrou segurança e solidez para garantir o segundo jogo consecutivo sem sofrer gols.

No jogo contra a Escócia, Gabriel Magalhães disputou sete duelos e venceu todos e se tornou o primeiro jogador brasileiro a alcançar o feito em uma partida de Copa do Mundo desde 1966. Além disso, o camisa 3 tem 89% de eficiência nos duelos (venceu 16 de 18) e 92% de eficiência nos duelos aéreos (venceu 11 de 12). Ele também é o líder de passes certos do Mundial (252).

Na atual temporada, Gabriel Magalhães se consolidou como um dos melhores zagueiros do mundo. Mesmo com o pênalti perdido na final da Liga dos Campeões, o defensor segue respaldado no clube inglês. Foram 51 jogos, quatro gols e cinco assistências na temporada 2025/26, sendo um dos pilares para a conquista do título inglês, que tirou o Arsenal da fila de 22 anos.

Revelado no Avaí, Gabriel Magalhães estreou no profissional em 2016. No ano seguinte, iniciou a trajetória na Europa, onde defendeu o Lille, da França, até 2020. No período, foi emprestado para o Troyes e Dínamo Zagreb, da Croácia, antes de ser contratado pelo Arsenal, da Inglaterra, em 2020. No clube inglês, soma 261 jogos, 24 gols e 10 assistências, além do título do Campeonato Inglês de 2025/26.