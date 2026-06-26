Rayan - Rafael Ribeiro / CBF

Rayan Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 26/06/2026 17:30

Rio - Novidade na escalação da seleção brasileira na vitória sobre a Escócia por 3 a 0 , na última quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos, o atacante Rayan projetou o confronto contra o Japão, na próxima segunda-feira (29), já pelo mata-mata da Copa do Mundo. O jovem prevê um duelo difícil e ressaltou a importância de não cometer erros.

"Sabemos que na fase de grupos qualquer erro pode consertar, mas agora é matar ou morrer. O Japão é uma equipe qualificada, mas temos um grupo incrível. Vini já ganhou Bola de Ouro e nos ajuda bastante. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas vamos trabalhar para fazer nosso melhor e sair com a vitória", disse o atacante Rayan.

Rayan, de 19 anos, se tornou o sexto jogador mais jovem a defender a seleção brasileira em Copas do Mundo . O atacante foi escolhido para substituir o atacante Raphinha, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na vitória sobre o Haiti, pela segunda rodada. O jogador celebrou a oportunidade e ressaltou que está realizando um sonho de infância.

"Estou vivendo um sonho de estar aqui na Copa do Mundo com 19 anos de idade. Entrei em campo olhando para o estádio e relembrando os momentos que já passei até estar jogando uma Copa pela primeira vez como titular. Sabemos do sofrimento que passamos. É sentimento de muito orgulho estar aqui", completou o atacante.

Com a vitória, o Brasil garantiu a liderança do Grupo C com sete pontos, seguido pelo Marrocos em segundo lugar, também com sete. Já a Escócia, por sua vez, ficou em terceiro lugar com três pontos e ainda pode avançar como um dos melhores terceiros. A seleção brasileira volta a campo na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), contra o Japão, em Houston, nos Estados Unidos.