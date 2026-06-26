Scaloni conversa com jogadores da seleção argentina - Juan Mabromata / AFP

Scaloni conversa com jogadores da seleção argentinaJuan Mabromata / AFP

Publicado 26/06/2026 21:35 | Atualizado 26/06/2026 21:38

Rio - Destaque da Argentina e artilheiro da Copa do Mundo, Lionel Messi começará no banco de reservas contra a Jordânia, neste sábado (27), às 23h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos, pela terceira rodada do Grupo J. O técnico Lionel Scaloni confirmou nesta sexta-feira (25) que vai preservar o craque.

"Leo (Messi) vai para o banco. Vai começar depois. A equipe não tenho confirmada. Vamos decidir amanhã (...) A decisão de quem joga amanhã não é relacionada a quem vamos jogar. Preferir alguém é uma falta de respeito. Não prefiro ninguém. Queria ser campeão mundial amanhã. São rivais difíceis", disse.

A presença de Messi entre os titulares era a grande dúvida da Argentina. Já classificada e com a liderança garantida do Grupo J, a Albiceleste deve aproveitar para preservar alguns jogadores e rodar o elenco. Com isso, o camisa 10 terá um descanso antes do mata-mata, que agora é o principal foco.

Messi, de 39 anos, foi o grande destaque da Argentina nos dois jogos anteriores na fase de grupos. O camisa 10 anotou um hat-trick na vitória sobre a Argélia, na estreia, e se tornou o maior artilheiro da história das Copas. Depois, fez os dois gols da vitória sobre a Áustria por 2 a 0 e se isolou na artilharia da Copa.