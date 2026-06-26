Jogadores de Noruega e França fazem um minuto de silêncio pelas vítimas do terremoto na Venezuela - Foto: Jewel Samad/AFP

Jogadores de Noruega e França fazem um minuto de silêncio pelas vítimas do terremoto na VenezuelaFoto: Jewel Samad/AFP

Publicado 26/06/2026 19:30

As partidas da Copa do Mundo nesta sexta-feira (26) foram precedidas por minutos de silêncio em memória às vítimas do terremotos ocorridos nesta semana na Venezuela.



Tanto o jogo entre França e Noruega quanto o confronto entre Senegal e Iraque, os primeiros do dia, registraram a homenagem, que foi anunciada pelo sistema de som dos estádios de Foxborough (perto de Boston) e Toronto, respectivamente.