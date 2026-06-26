NeymarRafael Ribeiro/CBF
Neymar encerra negociações com Cincinnati, diz portal
Atacante tem contrato com o Santos até o fim de 2026 e poderá assinar um pré-contrato a partir de 30 de junho
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Senegal goleia Iraque e mantém esperança por classificação na Copa
Seleção ainda pode avançar entre os melhores terceiros
França vence Noruega, que pode cruzar com Brasil na Copa do Mundo
Dembélé foi o grande destaque da partida, com três gols marcados no primeiro tempo
Botafogo rescinde contrato do goleiro Neto
Arqueiro tinha vínculo até junho de 2027, mas perdeu espaço após atuações irregulares
Estados Unidos preparam proposta para renovar com Pochettino
Treinador tem contrato até o fim da Copa do Mundo, mas definição sobre o futuro deve ocorrer apenas após o torneio
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