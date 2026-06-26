Neymar - Rafael Ribeiro/CBF

NeymarRafael Ribeiro/CBF

Publicado 26/06/2026 18:24

Rio - Uma possível ida de Neymar ao futebol dos Estados Unidos esfriou. O atacante do Santos encerrou as negociações com o Cincinnati devido à demora do clube americano em formalizar uma proposta oficial pelo camisa 10. A informação é do portal norte-americano "The Athletic".

Apesar do fim das negociações com o Cincinnati, de acordo com o portal americano, o atleta segue disposto a atuar na MLS por outro clube. Neymar tem contrato com o Santos até o fim de 2026 e poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de 30 de junho.

Neymar retornou ao futebol brasileiro em 2025 para defender o Santos. Na atual temporada, o atleta disputou 15 jogos, sendo 14 como titular, e anotou seis gols, além de distribuir quatro assistências. Isso o credenciou para disputar a Copa do Mundo de 2026.

No momento, o atacante está representando a seleção brasileira na Copa do Mundo. O camisa 10 voltou a entrar em campo pelo Brasil após 981 dias. Seu retorno aconteceu na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na última quarta-feira (24).

A seleção brasileira volta a campo na próxima segunda-feira (29). O Brasil enfrentará o Japão, em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. A partida será às 14h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos.

*Sob a supervisão de Rodrigo Souza