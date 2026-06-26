Neto não é mais goleiro do Botafogo - Reprodução / CBF

Neto não é mais goleiro do BotafogoReprodução / CBF

Publicado 26/06/2026 17:41

Rio - O goleiro Neto não faz mais parte do elenco do Botafogo. A rescisão contratual do jogador foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, no início da tarde desta sexta-feira (26). O vínculo, que se estendia até junho de 2027, foi encerrado de forma antecipada.

Contratado em agosto de 2025 com um dos maiores salários do elenco, o experiente arqueiro acabou perdendo espaço e deixou de fazer parte dos planos da comissão técnica em razão das atuações irregulares. Ao longo da passagem pelo Glorioso, acumulou falhas decisivas e passou a ser alvo frequente de críticas da torcida.



Neto disputou 22 partidas pelo Alvinegro e sofreu 25 gols. Com passagens pela seleção brasileira e por clubes de destaque, como o Barcelona, o goleiro recebeu sondagens de equipes da Itália, Catar, China, Inglaterra e Paraguai.

Enquanto isso, o restante do elenco embarca para a Rússia no próximo dia 30 para a disputa da Brothers Cup 2026. O Botafogo fará dois amistosos no torneio: o primeiro contra o CSKA Moscou, em 4 de julho, na VEB Arena, e o segundo diante do Dínamo de Moscou, no dia 10, na VTB Arena.

*Sob a supervisão de Rodrigo Souza