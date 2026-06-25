Montoro em treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo.

Montoro em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo.

Publicado 25/06/2026 13:50

Rio - O Botafogo vive muitas indefinições no elenco para a continuidade da temporada e uma das principais envolve Álvaro Montoro. O staff do meia, de 19 anos, tem conversas com clubes europeus e o Alvinegro crê que pode receber até 30 milhões de euros (cerca de R$ 175,6 milhões) pelo jovem.

Montoro chegou ao clube carioca no meio do ano passado, em operação envolvendo Velez. O Botafogo se prontificou a pagar cerca de 9 milhões de euros (R$ 50 milhões na época), mas ainda há dívidas do Alvinegro com a equipe argentina.

A permanência do jovem no Botafogo no segundo semestre é improvável, tanto pela valorização de Montoro, quando pela necessidade do clube carioca. A tendência é que propostas cheguem a partir do próximo dia 20.

O apoiador, de 19 anos, entrou em campo em 52 partidas, anotou seis gols e deu seis assistências. O seu vínculo com o Botafogo vai até dezembro de 2029.