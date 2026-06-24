Empresário John Textor - Clement Mahoudeau / AFP

Empresário John TextorClement Mahoudeau / AFP

Publicado 24/06/2026 20:22

Rio — O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) esclareceu nesta quarta-feira (24) que o empresário John Textor segue sem o controle da SAF do Botafogo. Segundo o despacho, assinado pelo desembargador Luiz Eduardo Canabarro, da 14ª Câmara do Direito Privado, as decisões sobre a recuperação judicial continuam válidas, mantendo o afastamento do norte-americano.



Canabarro havia concedido efeito suspensivo parcial ao recurso apresentado por Textor. O Alvinegro, então, pediu um esclarecimento argumentando que a decisão poderia gerar interpretações equivocadas sobre um possível retorno do empresário ao comando da SAF.

Nesta decisão, o desembargador suspendeu efeitos de ordens da FGV Câmara de Mediação e Arbitragem que atingiam Textor. A informação foi publicada pelo 'ge'. Conforme o magistrado, as medidas sobre recuperação judicial continuam válidas, coexistindo com a liminar do empresário.



John Textor foi afastado do comando da SAF Botafogo por decisão do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no fim de abril. Desde então, houve diversos embates sobre o controle da SAF. Recentemente, o Alvinegro assinou um acordo com a GDA Luma, credora do clube, para uma futura venda.