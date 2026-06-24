Michele Kang assumiu a presidência do Lyon - Lyubomir Domozetski/Lyon

Michele Kang assumiu a presidência do LyonLyubomir Domozetski/Lyon

Publicado 24/06/2026 19:30 | Atualizado 24/06/2026 19:33

Rio - A mudança no comando do Lyon, da França, pode impactar o Botafogo nas negociações da dívida devido a repasse de verba dentro da operação em caixa único. Michele Kang anunciou na última terça-feira (23) a compra das ações da Eagle e, agora, assumiu o controle total do clube francês. Com isso, o Alvinegro voltou à "estaca zero" nas tratativas, segundo o "ge".

O Botafogo negociava com o clube francês há meses por intermédio da Ares, principal credora da Eagle. Porém, a mudança no comando do Lyon muda o cenário. Para dar continuidade nas conversas, a GDA precisa se tornar a nova dona das ações da SAF do Botafogo e, depois, abrir uma negociação diretamente com Michele Kang. A dívida com o clube francês é avaliada em até R$ 745 milhões.

A Cork Gully, empresa britânica de reestruturação financeira, é responsável pelas negociações. Em paralelo a isso, a empresa também negocia a venda da SAF do Botafogo para a GDA. O grupo britânico foi nomeado como administrador judicial da Eagle e colocou os três clubes à venda: Botafogo, Lyon, da França, e RWD Molenbeek, da Bélgica.

O Botafogo negocia a venda de 90% das ações da SAF para a GDA e existe a expectativa por um acordo até a próxima semana. O modelo de negócio é similar ao que aconteceu com o Lyon e Michele Kang. Com isso, a GDA assumirá as ações e a dívida da SAF, estimada em quase R$ 3 bilhões. Além disso, a empresa também vai aportar 105 milhões de euros (R$ 621 milhões na cotação atual), parcelado em alguns anos.