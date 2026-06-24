Alex Telles em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Alex Telles em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 24/06/2026 13:51

Rio - Depois de mais de 20 dias de descanso, o Botafogo retornou nesta semana para dar começo à preparação para o segundo semestre. O lateral-esquerdo Alex Telles, de 33 anos, destacou a importância da paralisação, mas também comemorou a volta às atividades.

"É muito importante esse período com a família, descansar, recarregar as energias, é sempre intenso jogar no calendário brasileiro, mas também é muito bom retornar, porque a gente já estava com essa saudade, esse sentimento de poder voltar e reencontrar os atletas, reencontrar os companheiros, o estafe. É muito importante a gente poder voltar com muita motivação e sabendo dos nossos objetivos pela frente, voltamos com essa ambição maior de poder treinar e dar o nosso melhor", disse em entrevista à "Botafogo TV".

O primeiro jogo do Botafogo pelo Brasileiro será com a Copa do Mundo em andamento. No próximo dia 16, o clube carioca irá encarar o Santos, no Rio de Janeiro, às 19h30 (de Brasília).

"Foi um primeiro dia de avaliações, o segundo dia já foi muito intenso, a gente já sentiu bastante o calor, e a intensidade do mister e do estafe todo, mas isso é importante para já dar carga nos primeiros dias, ter esse volume alto para a gente poder se adaptar o mais rápido possível, porque já temos jogos logo na sequência e quando a gente chegar no momento esperado a gente vai estar preparado", concluiu.