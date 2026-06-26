Franclim Carvalho no jogo entre Botafogo e Caracas - Vítor Silva/Botafogo

Franclim Carvalho no jogo entre Botafogo e CaracasVítor Silva/Botafogo

Publicado 26/06/2026 20:29

Rio - Botafogo e Franclim Carvalho tiveram uma reunião nesta sexta-feira (26) sobre o interesse do Vasco na contratação do treinador. O português assumiu o cargo no Glorioso em abril e tem vínculo até o fim de 2027.

Franclim sabe do interesse, mas informou que não teve uma reunião com o Cruz-Maltino. Ele também citou que o contato deve ser feito com o Botafogo.

A multa rescisória não é considerada alta e, no Glorioso, o entendimento é que a decisão está nas mãos do treinador. A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista Bernardo Gentile.

Franclim Carvalho está na segunda passagem pelo Botafogo. Ele trabalhou no Glorioso como auxiliar de Artur Jorge em 2024, ano em que o time conquistou o Brasileirão e a Libertadores.